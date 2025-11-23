為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化果菜市場送3000份免費水果 人龍1公里有人排到昏倒

    2025/11/23 10:37 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化免費水果3000份大放送，排隊人龍超過1公里。（記者劉曉欣攝）

    彰化免費水果3000份大放送，排隊人龍超過1公里。（記者劉曉欣攝）

    彰化果菜市場一年一度的促銷嘉年華今天（23日）登場，免費送3000份水果吸引了大批人潮排隊，人龍超過1公里，就等9點半開始發放。排隊人群中有位女子疑似低血糖暈倒，醫護人員立即到場並通知救護車，所幸並無大礙！

    彰化果菜市場今年所送的免費水果，每袋裝有香蕉、柑橘、百香果、紅龍果及柳丁各一個，價值約為8、90元，準備3000份，每人限拿1袋，今年搶到頭香的是男子，則是一早8點就來排隊，雖然免費水果發放是上午9點半，但許多人認為來湊熱鬧，反正「在家也是閒閒的」，不如來排隊，可以看熱鬧，又可以拿免費水果，還有一張摸彩券，非常物超所值。

    不過，今天在排隊過程當中，有位女子卻突然暈倒，剛好前彰化市長邱建富到場拜票，要爭取民進黨彰化縣長提名的電話民調支持，邱建富一看到女子暈倒，立即上前關心，醫護人員也隨即到場，女子意識清楚，由救護車送往醫院。

    彰化免費水果3000份大放送，排隊人龍超過1公里。（民眾提供）

    彰化免費水果3000份大放送，排隊人龍超過1公里。（民眾提供）

    彰化果菜市場免費水果大放送，搶到頭香的民眾在8點就來排。（民眾提供）

    彰化果菜市場免費水果大放送，搶到頭香的民眾在8點就來排。（民眾提供）

    彰化果菜市場免費水果大放送，場內擠爆民眾。（民眾提供）

    彰化果菜市場免費水果大放送，場內擠爆民眾。（民眾提供）

    彰化免費水果3000份大放送，5種水果價值約為8、90元，還有一張摸彩券。（記者劉曉欣攝）

    彰化免費水果3000份大放送，5種水果價值約為8、90元，還有一張摸彩券。（記者劉曉欣攝）

    彰化免費水果3000份大放送，5種水果價值約為8、90元。（民眾提供）

    彰化免費水果3000份大放送，5種水果價值約為8、90元。（民眾提供）

    有民眾排隊排到暈倒，前彰化市長邱建富立即上前關心。（民眾提供）

    有民眾排隊排到暈倒，前彰化市長邱建富立即上前關心。（民眾提供）

    彰化果菜市場促銷農產品，批發價再八折。（民眾提供）

    彰化果菜市場促銷農產品，批發價再八折。（民眾提供）

