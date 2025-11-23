紓解家庭照顧者壓力 親子野餐音樂會登場

新北市智障者家長協會在日間照顧中心開設各項課程。（圖由新北智協提供）

根據衛生福利部統計，新北市身心障礙人數截至去年底有18萬3542人，新北市智障者家長協會今天下午將在板橋音樂公園舉辦「活力、希望、愛」親子野餐音樂會暨社會福利宣導嘉年華，有音樂、劇團、歌唱、手語舞蹈、帶動唱等活動，希望舒緩家庭照顧者的沉重壓力，認識社福資源，提供身心障礙者更妥適的照護。

新北市智障者家長協會總幹事林秀英指出，有鑑於新北市身障人口位居台灣之高位，但是社會福利資源的使用率卻是低於台北市，因為家庭對社會福利資源資訊不清楚，不知道該如何運用相關資源，以致於多數家庭照顧者陷於緊張壓力的困境，政府雖然提供很多的社會福利支持，但是會使用資源的家庭有限，資源不會自己送進家門，造成家長的照顧壓力與矛盾情緒仍舊存在無法解決。

請繼續往下閱讀...

林秀英表示，身心障礙不是原罪，不需要關進任何設限的環境，不是一群人相互取暖就可以解決所有的照顧問題，協會歷時4年並匯集各界資源籌劃這場活動，邀請家長走出住家、陪伴家人，帶著愉悅的心認識基礎的居家服務、臨托與家托等照顧服務資源。

這場親子野餐音樂會活動今天下午1點30分起在新北市板橋區音樂公園舉辦，規劃豐富的表演節目，包括陶笛、歌唱、歌仔戲、神將之舞、薩克斯風、手語舞蹈、帶動唱、鐵鋼琴、肚皮舞等演出，預計傍晚5點結束，一般民眾也可參與。

林秀英提到，許多身心障礙家庭面臨雙老的困境，如何協助孩子自力更生，在父母離開後可以獨立快樂的生活，是協會最期盼看到的事情，目前在板橋或鄰近區域的庇護工場較少，期盼政府多設立庇護工場，提供身心障礙青年更多工作機會。

新北市智障者家長協會今天下午將在板橋音樂公園舉辦親子野餐音樂會暨社會福利宣導嘉年華。（圖由新北智協提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法