高雄推樂齡樂智友善城市 4大超商、15家金融業響應

民眾使用友善商家貨架上懸掛的放大片，查看商品標示。（圖由高雄市衛生局提供）

隨著人口老化與失智症人口逐年增加，高雄市衛生局結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業響應，直營超商據點加入率逾8成、金融分行更是近乎全數加入，提供商品資訊放大片、協助辨識疑似失智者即時引導通報支援及友善臨櫃服務等。

高雄市衛生局指出，今年首度串聯4大超商系統共同響應樂齡樂智友善組織 ，透過教育訓練讓超商店員成為「失智友善天使」，協助辨識疑似失智者，提供即時引導或通報支援，讓關懷走入市民日常生活。

此外，針對超商商品多因包裝限制，標示字體偏小，長者選購時常感不便，衛生局亦協助參與組織的直營超商店家提供商品資訊放大片，放大商品標示、成份及金額等資訊，讓長者在購物時獲得更便利與尊重的體驗，提升在地超商的高齡友善服務品質。

高雄市15家金融企業亦逐步導入友善臨櫃服務，協助記憶衰退或表達困難等長者與失智者，優化櫃台動線、增設陪同簽辦提醒與辨識輔助，讓金融交易過程更加安全與安心。

衛生局表示，推動樂齡樂智友善組織不僅是政策，更是一場城市文化運動，未來將持續透過跨產業合作，讓友善服務融入日常生活，持續推動高雄邁向樂齡樂智友善的城市願景。

樂齡樂智友善商家貼有專屬友善識別貼紙，利於民眾辨識。（圖由高雄市衛生局提供）

