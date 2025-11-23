把握今明好天氣！明晚東北季風南下 北台再轉濕涼

今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼。（資料照）

今晨（23日）本島縣市平地最低氣溫出現在新竹關西鎮的13.1度，各地區平地的最低氣溫約在14至17度之間，今、明（24日）兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，不過明晚東北季風南下，迎風面北部及東北部再轉濕涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，各地區氣溫為：北部17至29度、中部14至32度、南部15至32度、東部15至30度。

請繼續往下閱讀...

明晚起一小股東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降，預估週二（25日）下午起東北季風轉乾、週三（26日）「東北季風」減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

週四（27日）東北季風增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降；週五、六（28、29日）東北季風轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。最新各國模式模擬顯示，本週南海還有熱帶擾動發展，不過偏西進行，對台無影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法