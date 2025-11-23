為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    原風325鐵道音樂節29、30日登場 匯集音樂、體驗與市集3主題活動

    2025/11/23 09:36 記者廖雪茹／新竹報導
    「原風325鐵道音樂節」這個週末（29 、30日），將在新竹縣「Wah! 幾散竹東」園區登場。（新竹縣政府提供）

    「原風325鐵道音樂節」這個週末（29、30日），將在新竹縣「Wah! 幾散竹東」園區登場，活動串聯竹東、尖石、五峰與關西等原鄉，以原民音樂表演、親子體驗營與主題市集3大主軸，展現部落產業與文化創新，歡迎旅客停下腳步一起來參與。

    新竹縣政府原住民族行政表示，「原風325」計畫自2022年啟動以來，已邁入第四年。縣府透過人才培育、經紀輔導、平台營運與品牌活動，逐步建立完整的原民音樂產業鏈。今年的「原風325鐵道音樂節」是集年度成果的總匯，展現原民創作能量的舞台。

    3大主軸活動中，「幾散童萌親子體驗營」小朋友將化身小小英雄，挑戰消防任務，在遊戲中學習勇氣與團隊合作，體驗守護的意義；「微醺主題市集」結合音樂、香氣與燈光，邀請在地原民手作品牌、調飲攤位與藝文創作者，共同營造文化饗宴；「原風音樂舞台」集結歷屆原風學員與全台優秀原民音樂人共演，以真摯歌聲與樂舞傳遞族群的故事，展現原民音樂的多元風貌。

    「原風325鐵道音樂節」以原民音樂表演、親子體驗營與主題市集3大主軸，展現部落產業與文化創新。（新竹縣政府提供）

