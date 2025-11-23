為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱鬧登場

    2025/11/23 09:27 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「跑出金虎爺」全國路跑賽，嘉義新港奉天宮前萬人空巷。（嘉義縣政府提供）

    「跑出金虎爺」全國路跑賽，嘉義新港奉天宮前萬人空巷。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣新港奉天宮今天一大早舉辦「跑出金虎爺」全國路跑賽，來自全國各地6000多位熱愛跑步者共襄盛舉，現場氣氛熱烈，由嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌與立委蔡易餘等人鳴笛起跑，現場氣氛熱烈。

    為提倡全民健康運動、同時推廣虎爺文化信仰的「跑出金虎爺」全國路跑，自2009年開始舉辦就成為全國熱愛路跑者的最愛之一；期間因為新冠肺炎疫情關係，在2021與2022年停辦兩年，2023年恢復舉辦之後，成功回歸，每年都有數千人參與。

    何達煌表示，「金虎爺」的名稱在閩南語中與「真富有」（真好額hó-gia̍h）讀音相近，象徵著吉祥與富貴，希望藉由活動，為現場民眾帶來好運與祝福。路跑分為12.5公里組及5公里組，並獲得在地出身的企業家、耕興公司董事長黃文亮支持，贊助該公司股票1張作為摸彩活動頭獎。

    翁章梁說，看到現場人山人海，令人感受到台灣虎爺信仰深植人心。而除了信仰外，大家也都是真正熱愛運動的人，才願意在清晨就從全國各地前來參與。

    翁章梁進一步表示，跑出金虎爺全國路跑賽已成為年度盛事，無論是本地居民，還是來自全國各地的選手，都齊聚一堂。期許這項活動能為嘉義的未來注入活力，並希望選手們能夠「跑出台灣的希望，跑出嘉義轉型的未來」。

    「跑出金虎爺」全國路跑活動由嘉義縣長翁章梁等人鳴笛起跑。（嘉義縣政府提供）

    「跑出金虎爺」全國路跑活動由嘉義縣長翁章梁等人鳴笛起跑。（嘉義縣政府提供）

    新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑活動開跑。（嘉義縣政府提供）

    新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑活動開跑。（嘉義縣政府提供）

    新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑活動開跑。（嘉義縣政府提供）

    新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑活動開跑。（嘉義縣政府提供）

    新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑活動。（嘉義縣政府提供）

    新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑活動。（嘉義縣政府提供）

