    首頁 > 生活

    埔里鯉魚潭花公帑整建 廠商擬收停車費引居民反彈

    2025/11/23 09:32 記者張協昇／南投報導
    縣府今年9月完成埔里鯉魚潭七大吉穴等設施改善工程。（南投縣政府提供）

    南投縣政府斥資約1.2億元，進行埔里鎮鯉魚潭遊憩區設施改善工程，已於今年9月完工啟用，惟委外經營的業者擬收取停車費，引發居民反彈，多位議員連署提案要求縣府與廠商溝通協調，避免民怨；縣府觀光處則表示，業者因近幾年維護管理費用大增，確實正在規劃研議收費，但縣府會聽取地方意見評估收費機制。

    埔里鯉魚潭群山環抱，潭中柳堤與湖光山色相互輝映，是南投知名遊憩景點，由於設施老舊，縣府因而斥資約1.2億元，分兩期進行照明、植栽、環湖步道及潭畔各吉穴景點改善工程，並增設水舞展演設施，今年9月才完工啟用。

    惟縣議員林芳伃等人提案指出，鯉魚潭為埔里民眾平日散步休閒好去處，在縣府投入大筆經費進行設施改善工程後，卻傳出委外經營的業者計畫收取停車費，造成民怨，建議縣府應與廠商通協調，才有利觀光產業推展。

    議員國昌也在質詢時表示，近幾年政府投入在鯉魚潭的建設經費遠多於業者，且業者早年規劃的設施太過商業化，如果民眾只是去潭畔健行運動一下，就要收停車費，勢必引起反彈，建議縣府要做好把關，並要求業者若有收費等計畫，應開說明會與地方溝通。

    縣府觀光處表示，由於近幾年來國旅不如以往，加上潭區維護管理費用大增，業者才會計畫收取停車費，但目前還在研議中，縣府會審慎評估收費機制。

    埔里鯉魚潭是民眾健行遊憩好去處。（南投縣政府提供）

    埔里鯉魚潭增設水舞設施。（南投縣政府提供）

    埔里鯉魚潭是南投著名遊憩景點，今年9月才完成設施改善工程。（南投縣政府府提供）

