    注意改道！國3後龍-通霄南向11/24起「分道封閉」施工5天

    2025/11/23 09:12 記者彭健禮／苗栗報導
    改道路線圖。（圖由高速公路局提供）

    為維護國道行車安全，交通部高速公路局中區養護工程分局將於明（24）日9時起至28日12時，於國道3號南向後龍交流道至通霄交流道路段，採分車道封閉方式進行伸縮縫施工，請用路人行經減速配合交管，或可改道平面道路避免壅塞。

    高公局中區養護工程分局表示，11月24日9時至11月26日12時，封閉國道3號南向139.7k至141.7k 第1、2車道（內線及中線）；11月26日12時至11月28日12時，改封閉國道3號南向139.7k至141.7k 外路肩及第3車道（外線）。工程作業總計為期5天。

    中區養護工程分局表示，施工期間行經該路段之用路人，請依指示牌面及施工導引牌面行駛，並請遵守管制人員導引及減速慢行，以確保行車安全。

    為避免壅塞，中工分局建議用路人可改道下國3後龍交流道，右轉接舊後汶公路（台6線）往西行駛，上西濱快速公路（台61線）往南行駛，再從西濱快速公路（台61線）通霄出口駛出，左轉至通霄聯絡道往東行駛，右轉接通霄鎮中山路（台1線）往南行駛，左轉接烏眉路（縣道128線）往東行駛，再右轉上國道3號通霄交流道，繼續南行。

    中工分局請用路人留意國道資訊可變標誌顯示之訊息，並可撥打1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電台，或至高速公路局全球資訊網 查詢，掌握最新施工路況。

