    首頁 > 生活

    Podcast2.2萬檔再創新高 高雄創作者交換實戰經驗

    2025/11/23 08:50 記者蘇福男／高雄報導
    高雄Podcast創作者齊聚交流聯誼，彼此交換節目經營的實戰經驗。（郭子琳提供）

    國內Podcast（播客）產業持續成長，收聽人口穩定上升，據業界統計，節目數量今年已突破2.2萬檔再創新高，高雄Podcast創作者齊聚交流聯誼，彼此交換節目經營的實戰經驗。

    Podcast概念源於RSS和MP3技術的結合，隨著智慧型手機普及、行動數據與串流平台的興起，加上錄音設備更便宜、剪輯工具更普及，入門門檻更低，只要有麥克風和基本剪輯工具，就能創作Podcast，產業持續成長。

    資深廣播人、Podcast主持人郭子琳為高雄Podcast創作者舉辦交流聯誼活動，與會的Podcaster橫跨理財、旅遊、身心靈成長、命理、地方特色文化、美食、兒童故事、行銷等多元領域，現場不只交換節目經營的實戰經驗，也串連各自的專業與資源，激盪出未來合作的火花。

    郭子琳表示，Podcast創作者來自各行各業，有保險業、旅行社、廣播人、行銷公司、補習班老師、大學教授和自媒體創作者等，因不斷有人投入、有人退出，且沒有協會組織讓創作者加入，因此目前實際創作人數不得而知。

    她說，目前要靠Podcast創業比較難，但透過Podcast平台多一點機會露出，可讓社會大眾深入了解自己的品牌故事、訴求和理念，或與聽眾分享自己的夢想，希望為自己的行業或專長加分，例如「Fire人生大學」分享如何財務自由、人生圓夢，「大聲說悄悄話」、「失戀好好玩」為兩性及戀愛交往的節目，討論學校沒教但很重要的事。

    台北城市科技大學總務長暨Podcast節目《算你好命》、《我的旅行與修行》主持人黃維宸，分享節目經營心法指出，「錄得多，不如錄得巧」，並提出Podcast創作者成長的「三力」－系統力、結構力與單元力，帶領Podcast創作者檢視自己的節目是否有清楚的定位、穩定的架構與具有辨識度的單元設計，強調節目成功關鍵在於長期經營與清晰企劃，讓創作者能「用企劃力延長節目的生命線」。

    高雄Podcaster橫跨理財、旅遊、身心靈成長、命理、地方特色文化、美食、兒童故事及行銷等多元領域。（郭子琳提供）

