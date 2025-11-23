打造女性友善城市 南市居家安胎服務最高補助1.1萬元

南市社會局建置「到宅坐月子媒合平台」，提供免費120小時到府照護；對孕婦也提供「居家安胎服務」，最高可補助1.1萬元。（南市社會局提供）

台南市政府以「性別平權、幸福共榮」為願景，推動多項婦女福利、培力與家庭支持服務，從孕期照顧、幼兒與家庭支持，到職涯發展及性別平權倡議，協助女性在婚育、工作與家庭等不同階段安心發展。其中，南市首創的「居家安胎服務」，每案最高補助1萬1000元。

南市社會局表示，為加強生育友善支持服務，讓市府成為懷孕婦女有力的後盾，打造女性友善城市。南市社會局創新推動「居家安胎服務」，辦理全台首創針對居家安胎婦女支持服務補助，珍惜每一個孕育下一代的機會，以減少早產兒及降低幼兒發展遲緩發生之機率，減輕其懷孕安胎過程的負擔。

社會局表示，凡經醫師診斷懷孕且須安胎或休養，市府提供最高1萬1000元補助，補助內容含回診交通費、代辦勞務、家務、餐食照顧與居家護理師訪視等費用，迄今已有160名孕媽咪受惠。

另外，南市社會局建置「到宅坐月子媒合平台」，提供免費120小時到府照護，今年截至10月已媒合248案。

社會局表示，凡設籍本市且經醫師診斷懷孕20週以上且須居家安胎的孕婦（含外籍與外縣市配偶），在產後3個月內將應備文件（診斷說明書、個人就醫資料查調說明書、戶籍謄本、身分證正反面影本）及安胎至生產區間消費的單據備齊，郵寄或親送至南市社會局婦兒少科。

