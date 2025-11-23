屋頂設置太陽光電板 基市府補助最高30萬元

基隆市政府獎勵私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。（圖為基隆市政府工務處提供）

想要發電自己來，現在有機會。基隆市家⼾屋頂設置太陽光電加速計畫已獲經濟部核定補助，獎勵建築頂層⾯積1000平⽅公尺以下，私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。相關資訊可洽詢專線2426-0130，相關補助計畫內容及附件，可至基市府工務處網站查詢。

工務處長簡翊哲表示，經濟部為⿎勵地⽅家⼾設置太陽光電，提升設置比率，訂定補助計畫審查作業要點，期望透過獎勵降低成本⾨檻，提升⼩型案場設置意願，使屋頂型光電持續成為再⽣能源發展主⼒。基市府提出辦理家⼾屋頂設置太陽光電加速計畫，已獲經濟部核定，114年度太陽光電設置獎勵經費為358萬5600元。

請繼續往下閱讀...

簡翊哲說，申請獎勵建築物應為基隆市境內，建築頂層⾯積1000平⽅公尺以下私有建築物，並於今年取得設備登記文件。申請⼈設置太陽光電發電設備應為「新品」，且須符合經濟部標準檢驗局公告的「台灣⾼效能太陽光電模組技術規範」。

獎勵標準是依裝置容量，每瓩獎勵3000元，不⾜⼀瓩部分不予獎勵。單⼀棟建築物累計獎勵⾦不得超過30萬元。

工務處表示，有意申請者可備妥太陽光電發電設備獎勵款申請表、申請⼈⾝分證明文件影本、設備登記文件影本、獎勵款領據正本、撥款帳⼾存摺封⾯影本，以及市府審查通知檢附的指定文件。

基隆市政府獎勵私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。（圖為基隆市政府工務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法