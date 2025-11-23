為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屋頂設置太陽光電板 基市府補助最高30萬元

    2025/11/23 08:25 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府獎勵私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。（圖為基隆市政府工務處提供）

    基隆市政府獎勵私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。（圖為基隆市政府工務處提供）

    想要發電自己來，現在有機會。基隆市家⼾屋頂設置太陽光電加速計畫已獲經濟部核定補助，獎勵建築頂層⾯積1000平⽅公尺以下，私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。相關資訊可洽詢專線2426-0130，相關補助計畫內容及附件，可至基市府工務處網站查詢。

    工務處長簡翊哲表示，經濟部為⿎勵地⽅家⼾設置太陽光電，提升設置比率，訂定補助計畫審查作業要點，期望透過獎勵降低成本⾨檻，提升⼩型案場設置意願，使屋頂型光電持續成為再⽣能源發展主⼒。基市府提出辦理家⼾屋頂設置太陽光電加速計畫，已獲經濟部核定，114年度太陽光電設置獎勵經費為358萬5600元。

    簡翊哲說，申請獎勵建築物應為基隆市境內，建築頂層⾯積1000平⽅公尺以下私有建築物，並於今年取得設備登記文件。申請⼈設置太陽光電發電設備應為「新品」，且須符合經濟部標準檢驗局公告的「台灣⾼效能太陽光電模組技術規範」。

    獎勵標準是依裝置容量，每瓩獎勵3000元，不⾜⼀瓩部分不予獎勵。單⼀棟建築物累計獎勵⾦不得超過30萬元。

    工務處表示，有意申請者可備妥太陽光電發電設備獎勵款申請表、申請⼈⾝分證明文件影本、設備登記文件影本、獎勵款領據正本、撥款帳⼾存摺封⾯影本，以及市府審查通知檢附的指定文件。

    基隆市政府獎勵私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。（圖為基隆市政府工務處提供）

    基隆市政府獎勵私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。（圖為基隆市政府工務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播