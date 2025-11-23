高雄四大場館昨天都有演唱會 捷運單日運量逾35萬人次

TWICE演唱會結束後，高雄捷運R17世運站的人潮。（高市府提供）

高雄昨天（22日）熱鬧滾滾，不只TWICE登上世運主場館，包括伍佰、孫淑媚、經典金曲等不同世代歌手，分別在四大場館同時開唱，估計帶進超過10萬粉絲，捷運全日運量超過35萬人次。

TWICE昨晚在世運主場館開唱，吸引場內外超過6.8萬名ONCE熱情參與，散場時，市長陳其邁前往周邊道路視察疏運狀況，散場即加密班次，接駁車往返高鐵左營、新左營車站，共出動45輛，今天還將增加10輛、共55輛接駁車。

請繼續往下閱讀...

此外，高雄巨蛋昨晚變成伍佰與粉絲的大型KTV包廂；歌后孫淑媚選在高雄流行音樂中心，舉辦出道30週年演唱會；衛武營的戶外廣場則有國立台灣交響樂團歡慶80歲，請來曹雅雯、荒山亮、黃妃等金曲歌王歌后跨界演出，總共有4場演唱會，推估單日吸引超過10萬人。

陳其邁表示，過去高雄演唱會最多的人數，是曾經有一次五月天，加上阿妹、大港同日開唱，一天達10萬人，也通過壓力測試。市府智慧交通運輸中心監控偵測，包括捷運、接駁車、公車、台鐵與高鐵都隨時監控、隨時調配，盼讓歌迷在高雄有一個非常愉快的假期。

臉書社團「高雄好過日」指出，四種不同類型、不同場地規模的大型音樂活動同時登場，估計昨天帶動觀光產值超過3億以上，也顯示高雄場地的多樣彈性和交通疏運能力，這樣的城市綜合策展能力，並不是「短暫的活動效益」，而是長期軟硬體建設的綜合成果。

陳其邁22日晚間前往世運主場館，視察散場疏運狀況。（高市府提供攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法