11/23各報重點新聞一覽

賴清德總統昨以中華民國三軍統帥的身分，致敬當年與共軍作戰殉國的黃百韜將軍等國軍烈士。（資料照）

自由時報

三軍統帥身分 致敬黃百韜等烈士 賴：緬懷殉國將士 而非共諜

國民黨主席鄭麗文上任後參加統派團體「祭拜共諜吳石」活動，引發抨擊。賴清德總統昨透過紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。

川普施壓烏克蘭 27日前簽和平方案 不會背叛烏國 澤倫斯基將提替代方案

美國向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的廿八點和平計畫，引發基輔政壇與國際社會強烈震盪。川普已要求烏方在廿七日感恩節前明確表態是否接受，否則將大幅削減對烏情報共享與武器供應，被視為對烏國總統澤倫斯基的極限施壓。川普直言：「他如果不喜歡提案，烏國就只能繼續打仗。」

光電環評修惡 投資全喊停 業界陳情 經部擬再提修法

藍白聯手修法造成太陽光電環評趨嚴，國內能源案場承包商坦言，相關投資者幾全面喊停，因光是開一次環評會可能涉及八個部會，冗長程序造成投資卻步，業界已將重心轉向菲律賓等東南亞地區種電；經濟部長龔明鑫日前允諾將評估考慮修法，經濟部官員坦言，已接獲業界大量抱怨與陳情，將與環境部討論後再提修法。

聯合報

金馬62《大濛》四金大贏家！帝后張震、范冰冰 完整得獎名單曝光

第62屆金馬獎22日晚間落幕，《大濛》拿下最佳影片等4金入袋成大贏家。《幸福之路》3金次之。影后由《地母》范冰冰獲得，影帝為張震。

政院版財劃法出爐 藍營陷兩難…擬採拖字訣

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本廿日出爐，立法院本周二程序委員會將決定是否排入周五院會議程，各界關注藍白是否會擋案。據了解，由於政院版對中南部、離島分配款可能大增，藍營內部陷入兩難，可能採拖字訣應對；民眾黨團確定要退回政院版本，但是在程委會或周五院會提異議，尚未討論。

中國時報

陸致函聯合國 對日有自衛權

大陸對日反制再升級，針對日本首相高市早苗「台灣有事構成日本出兵」論，陸常駐代表傅聰致函聯合國，指如日本膽敢武力介入台海，將行使《聯合國憲章》自衛權，該公函將作為聯合國大會正式文件，分發全體會員國；北京並否決舉行陸日韓三國峰會，中共黨報《人民日報》更警告，將採取更嚴厲堅決的反制措施。

川普最後通牒：烏須吞下和平計畫

美國總統川普21日對烏克蘭總統澤倫斯基在感恩節前接受俄烏和平計畫下最後通牒，稱澤倫斯基無論如何都得接受，他沒底牌了；澤倫斯基無奈表示，烏克蘭面臨失去尊嚴或關鍵夥伴的艱困選擇，然而他重申捍衛烏克蘭主權的誓言，強調絕不會背叛烏克蘭，暗示已拒絕美方提案。俄國總統普丁則放話，若烏克蘭不接受，俄軍將擴大對烏軍事行動。

烏克蘭總統澤倫斯基22日與妻子在基輔烏克蘭國家博物館內的「烏克蘭大饑荒種族滅絕紀念館」園區，向一座名為「童年苦澀記憶」的兒童雕像敬獻麥束。該活動是追悼發生在1932至1933年間蘇聯時期大饑荒的數百萬烏克蘭受難者。（歐新社）

白聯手修法造成太陽光電環評趨嚴，能源案場承包商坦言，相關投資者幾全面喊停。（資料照）

