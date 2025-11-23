今各地回暖、中南部上看30度 明晚起東北季風再報到

今日白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於昨日更加溫暖。（資料照）

中央氣象署指出，今日（23日）東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會更低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於昨日更加溫暖。

各地水氣明顯減少，為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

請繼續往下閱讀...

週一（24日）白天基隆北海岸、宜蘭及大台北地區降雨機率稍增有局部短暫雨，花東部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部地區轉有局部短暫雨。低溫預測:台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約為16至22度；高溫部分，宜花25至26度，西半部及台東26至30度，澎湖、金門23至25度，馬祖20度。

週二（25日）至週五（28日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。各地低溫約為14至20度，北台灣與宜花高溫約21至24度，中南部及台東可達26至28。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 29 18 ~ 29 22 ~ 29 21 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法