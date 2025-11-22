冬季血庫拉警報 念慈安靈功德協會攜手連靜雯號召捐血

連靜雯擔任捐血公益大使，將留峰甫包給她的2萬元車馬費，回捐給功德會。（念慈安靈功德協會提供）

冬天進入血荒季，血庫吃緊，長期推動公益捐血的台中市念慈安靈功德協會，在台中新光三越百貨旁的惠安停車場舉辦冬季捐血活動，有「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯擔任公益代言人，呼籲民眾踴躍捐血，為社會注入暖流。

念慈安靈功德協會長期協助窮困家庭處理喪葬事宜，創會會長留峰甫表示，協會每年平均協助約200件助葬案，今年已協助118件，他回顧5年前在新冠肺炎疫情最嚴峻時，一年曾處理近500件個案，足見弱勢族群需求殷切，協會在接獲通報後，評估往生者家庭狀況，公告於協會臉書粉絲專頁，透明處理流程。

留峰甫指出，冬季血庫在寒假到農曆春節時的捐血量大幅下滑，血荒嚴，因此決定提前規劃捐血活動，與企業共同合作，捐血禮品包括全聯禮券、香格禮坊太陽餅、孝親音樂USB等。

留峰甫說，孝親音樂USB是父親3年前過世，他卻來不及最後一面，留下遺憾，他寫下紀念父親歌曲「擱叫一聲老爸」，曲子拍成MV，由孔鏘老師編曲、白冰冰導演，留峰甫親自擔任主角，他說，人生無法重來，但音樂能傳遞情感、補上遺憾，希望這支MV獻給所有思念父親的人，能對社會產生教化作用。

連靜雯也感動留峰甫長期從事公益，功德會多年來協助窮苦人家辦後事，功德捐出金額已破千萬，她說，公眾人物應該多善用影響力去支持有善念的事情，這次擔任捐血活動公益大使。

念慈安靈功德協會舉辦冬季捐血活動。（協會提供）

念慈安靈功德協會舉辦捐血活動，連靜雯（左3）力挺並呼籲捐血。（協會提供）

