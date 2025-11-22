黑面琵鷺首度現身學甲德安寮 北門水晶教堂南側鹽田多達368隻

學甲宅港里的德安寮濕地首次出現黑面琵鷺。（莊錦富提供）

來台南度冬的黑面琵鷺已破3000隻，學甲宅港里德安寮水塘濕地首次出現黑琵，一次還10多隻；北門水晶教堂南側鹽田更有多達368隻，到北門水晶教堂、北門自行車道旅遊還能欣賞到黑琵。

台南市生態保育學會和鳥會、台江國家公園近日再完成黑琵鳥調，學會理事長邱仁武今天（22日）說，目前在台南棲息度冬的黑琵數量已破3000隻，包括雲嘉南高地區合計約有5200隻，刷新過往紀錄；在台南的棲地主要是七股曾文溪口黑琵保護區、頂山鹽埕濕地、安南區四草、急水溪學甲濕地。

請繼續往下閱讀...

學甲德安寮附近農田濕地2天前首次記錄到黑琵覓食，約有10到20隻，拍到黑琵照片的在地攝影家莊錦富相當開心。邱仁武指出，德安寮在學甲濕地附近，有地緣關係，近日保持10多隻來覓食。

北門水晶教堂南側自行車道附近的鹽埕濕地則多達368隻黑琵，鳥況比以往更好，台南市生態保育學會會員黃永豐還開網路直播盛況，吸引攝影同好拍攝黑琵生態。遊客來水晶教堂遊玩，有機會欣賞到黑琵英姿。

台南北門水晶教堂南側的鹽田黑琵群聚。（蘇佳霖提供）

台南北門水晶教堂南側的鹽田有多達368隻黑琵，後方遠處是水晶教堂。（黃永豐提供）

