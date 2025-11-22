桃機公司前進日本推廣觀光 熊本熊熱情助陣

熊本縣吉祥物「熊本熊」現身活動現場。（桃園機場公司提供）

桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場去年締結姊妹機場後，雙方交流日益密切。繼7月在桃基舉辦熊本熊特展後，桃機公司22日至24日再度率隊前往熊本，舉辦大型觀光推廣活動，並與交通部觀光署、國籍航空及免稅通路業者聯手宣傳台灣旅遊魅力，吸引當地民眾熱情參與。

此次活動開幕式於阿蘇熊本機場空岡公園登場，由熊本武將隊帶來的演出揭開序幕，吉祥物「熊本熊」也到場與貴賓互動，現場氣氛熱鬧非凡。觀光署大阪辦事處所長張珏、桃園機場公司董事長楊偉甫、熊本縣知事木村敬以及阿蘇熊本機場社長山川秀明等人皆到場，共同推廣來台旅遊，為台日友好再添動能。

楊偉甫表示，桃園機場與阿蘇熊本機場的合作已成為連結兩地的重要平台。此次赴日推廣活動，希望更多日本旅客將台灣納入旅行首選，並期盼「每次造訪都有新發現」。

木村敬指出，近年因台積電設廠，熊本與台灣往來日益活躍。未來雙方將在經濟、觀光、文化等領域持續深化合作，持續推動日台友好交流。

本次活動以「週末、台湾，行くたびに、新しい」為主題，強調熊本至台灣的飛行時間僅約2小時，相當適合安排「週末快閃行」。主辦單位希望更多九州民眾親自走訪台灣，感受多元旅遊魅力。

活動集結中華航空、長榮航空、星宇航空、臺灣虎航等國籍航空，以及義美、新東陽、台灣啤酒、昇恆昌、采盟等機場免稅及通路品牌共11家設攤參與，現場提供台灣啤酒、珍珠奶茶、鳳梨酥等美食試吃，並推出集章抽獎、台日來回機票等好禮，吸引民眾排隊體驗。因應台日皆熱愛棒球，桃機公司也設置棒球主題互動遊戲區，以擲球闖關方式介紹台灣特色景點。

桃機公司表示，這場跨國合作不僅展現姊妹機場交流成果，也將為未來台日觀光與航空合作奠定更扎實基礎，持續帶動雙向旅遊熱潮。

熊本縣知事木村敬表示，未來雙方將在經濟、觀光、文化等領域持續深化合作，持續推動日台友好交流。（桃園機場公司提供）

桃機公司率隊前往熊本，舉辦大型觀光推廣活動。（桃園機場公司提供）

桃機公司在日本阿蘇熊本機場舉辦觀光推廣活動。熊本縣知事木村敬（左起）、熊本機場社長山川秀明、桃機公司董事長楊偉甫、交通部觀光署所長張珏出席。（桃園機場公司提供）

開幕式於阿蘇熊本機場空岡公園舉行，以「週末、台湾，行くたびに、新しい」為主題。（桃園機場公司提供）

現場民眾除了可品嚐台灣啤酒、珍珠奶茶、鳳梨酥等代表美食，還能參加集章抽獎活動。（桃園機場公司提供）

