把握週日回暖好天氣 週一入夜東北季風南下降溫

週日是近期天氣最好的一天，預計下週一晚間新一波東北季風增強南下，迎風面北部、東半部轉陰雨。（資料照）

氣象署指出，週日（23日）東北季風減弱，水氣明顯減少，各地天氣好轉，僅北、東迎風面有些微雨勢，白天中南部上看30度，北部也有27度左右，但仍要留心早晚溫差，以免著涼。

中央氣象署預報，週日東北季風減弱，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。而今晚到明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

溫度方面，清晨早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖。

離島部分，澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，15至20度。

天氣風險公司指出，週日是近期天氣最好的一天，預計下週一晚間會有新一波東北季風增強南下，迎風面的北部、東半部轉為陰雨天氣，氣溫也會隨之「溜滑梯」下滑；下週三至週五受東北季風持續影響，北台灣將再度回到濕涼的型態，低溫恐下探16至18度，沿海空曠地區可能更低，中南部雖然水氣較少，但早晚氣溫也會明顯轉涼。

紫外線指數方面，各地紫外線指數達中量級。

空氣品質部分，週日環境風場為東北東風，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週日白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度。（擷取自中央氣象署網站）

各地紫外線指數為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

