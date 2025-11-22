邊吃辦桌邊看戲！屏東勝利星村《星村有喜事》舞台劇 連兩晚人潮爆棚

沉浸式眷村舞台劇《星村有喜事》演出精彩。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（左二）上台客串新娘的姑姑，並和全場大合照。（屏東縣政府提供）

新娘從觀眾席間現身並獻唱，全場驚喜尖叫。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府連續多年在勝利星村推出沉浸式眷村舞台劇，今年的《星村有喜事》昨（21）日、今（22）日連續兩晚熱鬧「辦桌」，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事，在笑聲與感動交織的情境中，體驗眷村的人情溫度與生活記憶。

全新升級版《星村有喜事》由王偉忠監製，演員卡司包含岑永康、周定緯、羅美玲、那祈、黃云歆等人，並結合多名特技演員及專業舞者演出，以舞台劇搭配傳統辦桌，一連兩天演出共席開32桌，觀眾邊吃辦桌邊看戲，現場也湧入許多民眾駐足觀賞，彷彿穿越時空回到八0年代的眷村婚禮，現場喜氣洋洋。

劇情講述村長老王嫁女兒，在村子廣場搭舞台辦桌，舉行婚禮，滿懷著不捨的心情送愛女佳佳風光出嫁。婚宴上，康樂隊老戰友難得重聚，帶來雜耍與魔術表演，炒熱全場氣氛；村長夫人則高歌黃梅調與西洋金曲，新娘佳佳也開心獻唱，掀起一波高潮；個性木訥的新郎國偉，則大展技藝，讓全場賓客驚豔，在熱鬧中，展現眷村濃厚的人情味與跨世代情感。

特別的是，縣長周春米今（22日）晚也驚喜客串新娘的姑姑，「小米姑姑」上台向新人表達祝福，並與全場觀眾大合照，互動橋段溫馨有趣，歡笑聲不斷。

此次辦桌席與屏東勝利星村店家合作，於宴席中重現招牌醬鴨、東坡肉等眷村經典菜色，有全家人包桌，也有三五好友揪團，辦桌席一推出瞬間秒殺，引起不少民眾敲碗再加桌；現場提供一般席觀眾享用小米吉納福及綠豆蒜，同樣是一掃而空。一連兩天活動人潮爆滿，重溫眷村喜宴的熱鬧光景。

《星村有喜事》舞台劇連兩晚爆棚 。（屏東縣政府提供）

