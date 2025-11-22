為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新住民舞蹈比賽 105人脫穎而出

    2025/11/22 19:30 記者林曉雲／台北報導
    Anak Bangsa「Contemporary Tradition」拿下特優。（圖由教育部提供）

    「新住民舞蹈比賽」邁入第10年，今（2025）年度全區決賽於今（22）日盛大舉行，共105位來自世界各地的新住民舞者脫穎而出，展現新住民精湛技藝與熱情，演出融合家鄉記憶與台灣生活經驗的創新舞作，帶來一場跨越國界的文化盛宴。

    教育部師藝司科長彭寶樹說明，「新住民舞蹈比賽」自2016年開始舉辦，吸引來自印度、印尼、巴拉圭、越南、泰國、緬甸、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、蒙古、日本、韓國、法國、美國、英國等16國的新住民參與，各隊精心準備服裝、道具與舞蹈編排，生動展現母國文化的底蘊與藝術之美，讓決賽舞台成為「世界文化嘉年華」。

    歷屆優秀隊伍曾受邀參與國慶典禮表演、移民節活動及各地方新住民相關活動，讓異國舞蹈藝術走入公共空間，將新住民文化之美傳遞給更廣大的群眾。此外，為了讓更多人感受這份動人的文化魅力，活動當日的精彩表演影片與照片亦將於官方網站及社群分享。

    甲A組特優得主為古山薰「飛舞絹花染春風」，乙A組特優為Hood Mahealani Putu「Tari Taruna Jaya」、Anak Bangsa「Contemporary Tradition」；甲B組特優為台灣中華民族舞舞蹈團「祝福」，乙B組特優為方相舞蹈團「駿馬歸來」、夢江南歌舞劇團「荷花蕩漾舞展風華」。

