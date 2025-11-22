北市文化小旅行解說牌太小、「莫名失蹤」 文化局回應了

林森公園鳥居的文化小旅行解說牌，位在右下角，不仔細看無法發現。（記者孫唯容攝）

台北市長蔣萬安推動一百條台北文化小旅行政見，於今年七月底達標，並建置完成「臺北文化100點」網站。不過，記者實地走訪十五處文化點，發現僅有五處地點，有找到文化小旅行解說牌，多數解說牌「莫名失蹤」；更有第一線里長直言，里內有景點入選，自己卻事前不知情，直到上網查詢才知曉該政策。

根據記者實地走訪文化點，其中萬華林宅、新富町文化市場、台北製糖所文化園區、華江整宅、萬華茶室文化老街、和平青草園（仁濟療養院）等處，位在萬華區各點能順利串連、形成順遊，但是實際走進景點中，卻發現多數文化小旅行解說牌「失蹤」，即便看到解說牌，尺寸卻介於十二至十五公分之間，對比其他告示牌、路標顯得十分「迷你」，若非仔細觀察，完全無法清晰辨認，所經之處為文化點之一。

該現象也不只出現在一個區域，記者實地走進中山區的「大正町藝術祭彩繪故事牆」，該點佔地不大，仍找不到解說牌，易讓人一走而過忽略；充滿外國觀光人流的中山商圈周邊，文化小旅行也精選大同區赤峰街的「雙連打鐵街」，該區域匯集早期汽車零件店家，有店家以堆疊各式汽車音響成特色，吸引日本旅客目光，並驚嘆「這是什麼？」，旅客端詳周邊後，不僅找不到解說牌，也無其他說明，旅客走馬看花即離開，讓在地文化被認識的機會白白流逝。

位在士林區的文化點「士林圓環（小北街廿二巷）」，內部有台北街角遇見設計的主題作品〈探探桃花巷〉，該點可以由兩處進入，其中位於德福診所後方的「穿屋巷」側，能發現文化小旅行解說牌，另一頭的巷尾處僅有作品解說，並無標註該處為文化點，解說牌的建置可謂是「虎頭蛇尾」。且德福診所外觀為紅磚洋樓，仍保留日治大正時期的精美建築風格，該處與文化點重疊，卻無針對該建築的延伸介紹，也很可惜。

走進北投區岩山新村，可以發現早期常見的「唭哩岸石牆」，該建材有「軍事防禦功能」也是在地特色，現今難見。岩山里長林美雯表示，很樂見文化局關注唭哩岸石牆的歷史意義，但自己與團隊對於里內有景點入選事前不知情，直到「看到外包廠商在拍照上網查詢才得知該計畫。」

林美雯認為，文化局缺乏整體對策，應與在地進行深度對話與資源共享，帶動在地方團體協助推動，僅找外包公司拍照、建網站做文化妝點，卻無法讓地方實質產生能量，顯示台北文化小旅行規劃還停留在表面形式而已，實屬可惜。

文化局表示，文化小旅行景點設置解說牌以維護景觀、減少視覺干擾為原則，採用較簡約方式設置。同時也鼓勵民眾可透過文化小旅行官網查詢相關資訊，以更方便的方式取得完整內容。

和平青草園的解說牌也「失蹤」。（記者孫唯容攝）

走進中山區的「大正町藝術祭彩繪故事牆」，該點佔地不大，卻完全沒有找到解說牌，讓人一走而過，記憶點為零。（記者孫唯容攝）

德福診所外觀為紅磚洋樓，仍保留日治大正時期的精美建築風格，該處與文化點重疊，卻無針對該建築的延伸介紹，令人感到可惜。（記者孫唯容攝）

