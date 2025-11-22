休旅車自撞誤闖軌道 高雄輕軌遭卡約1小時

白色休旅車自撞輕軌軌道石墩及號誌燈桿，車輛卡在軌道上。（民眾提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌愛河之心站與龍華國小站之間，今（22）日傍晚5點多發生休旅車自撞輕軌軌道石墩及號誌燈桿車禍事故，因車輛卡在軌道上，導致該段輕軌無法通行，直到車輛排除並確保軌道無虞，於事故發生約1個小時後，輕軌才恢復全線通行，。

據了解，王男（22歲）駕駛休旅車沿大順一路往東直行至龍德路口時，疑似頭暈身體不適偏離車道，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿，休旅車卡在軌道上，當時後方同向正好有1列輕軌列車行駛而來，幸好緊急煞車未釀成另一波事故。

監視器畫面可見，前方白色休旅車突偏離車道撞向輕軌軌道，後方正好有輕軌列車正欲通行。（民眾提供）

鼓山分局龍華所指出，員警到場時，王男駕駛的休旅車車頭、輕軌號誌桿損毀，現場王男臉部有擦傷無需送醫、無酒駕，事故發生後約30分鐘，休旅車在員警的協助下被推離輕軌軌道移置路旁，並通報捷運公司到場處理修繕號誌，約1小時後輕軌該路段已恢復行駛，至於詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。

警方提醒，駕駛人如身體不適應避免駕駛行為，或至路旁安全處休息，避免發生事故。如遇突發狀況，請立即撥打110報案，警方將迅速到場提供協助。

