為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    休旅車自撞誤闖軌道 高雄輕軌遭卡約1小時

    2025/11/22 18:52 記者許麗娟／高雄報導
    白色休旅車自撞輕軌軌道石墩及號誌燈桿，車輛卡在軌道上。（民眾提供）

    白色休旅車自撞輕軌軌道石墩及號誌燈桿，車輛卡在軌道上。（民眾提供）

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌愛河之心站與龍華國小站之間，今（22）日傍晚5點多發生休旅車自撞輕軌軌道石墩及號誌燈桿車禍事故，因車輛卡在軌道上，導致該段輕軌無法通行，直到車輛排除並確保軌道無虞，於事故發生約1個小時後，輕軌才恢復全線通行，。

    　據了解，王男（22歲）駕駛休旅車沿大順一路往東直行至龍德路口時，疑似頭暈身體不適偏離車道，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿，休旅車卡在軌道上，當時後方同向正好有1列輕軌列車行駛而來，幸好緊急煞車未釀成另一波事故。

    監視器畫面可見，前方白色休旅車突偏離車道撞向輕軌軌道，後方正好有輕軌列車正欲通行。（民眾提供）

    監視器畫面可見，前方白色休旅車突偏離車道撞向輕軌軌道，後方正好有輕軌列車正欲通行。（民眾提供）

    　鼓山分局龍華所指出，員警到場時，王男駕駛的休旅車車頭、輕軌號誌桿損毀，現場王男臉部有擦傷無需送醫、無酒駕，事故發生後約30分鐘，休旅車在員警的協助下被推離輕軌軌道移置路旁，並通報捷運公司到場處理修繕號誌，約1小時後輕軌該路段已恢復行駛，至於詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。

    　警方提醒，駕駛人如身體不適應避免駕駛行為，或至路旁安全處休息，避免發生事故。如遇突發狀況，請立即撥打110報案，警方將迅速到場提供協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播