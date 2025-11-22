走進孩子「藝」想世界 「安得烈」全國學藝競賽頒獎 弱勢學子秀才藝

劉亭妤同學的作品《歇息》獲學藝競賽繪畫組優選。（記者黃宜靜攝）

安得烈慈善協會今日舉辦「第10屆學藝競賽頒獎典禮」暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式。理事長張德明表示，學藝競賽是希望給偏鄉與弱勢家庭的孩子有個舞台，不僅能培養技藝，也能透過作品呈現真實情感、生命力，建立自信與表達力，「頒獎典禮只是起點，希望孩子們可以更加努力創作，追求自己的夢想。」

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，協會10年來持續推動全國學藝競賽，今年共有2161件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文3大類，經評審評選後，最終選出136名學生的作品。本屆作品無論在創意構思、技巧運用或情感表達上皆有所進步，充分體現孩子們以藝術與文字訴說心聲的真摯力量。

此次書法類特優的司佑祖，雖然家中為低收入戶，但他從小就對書法充滿熱情，為了練好字，常用課餘時間練習，對他來說，寫書法是種紓壓，多年來參加多場比賽並屢獲佳績，這次作品〈山行〉便是選擇擅長的書法字體，也展現他長年努力的成果與對書法的熱愛。

作文類特優的莊羽涵，出身單親家庭，由阿公阿嬤照顧長大，她從小喜歡閱讀，常從書中汲取靈感與想法，也因此在寫作方面展現獨特的思考與文字表達力；繪畫組優選劉婷妤，與爺爺奶奶感情很好，其作品〈歇息〉畫下長者與孩童出遊時在車上依偎小憩的溫馨畫面，母親更分享，孩子已經在和老師討論明年學藝競賽的創作方向，可以看出她對繪畫的用心與持續努力。

5度參加學藝競賽、屢獲佳績的大學生陳柏安也到場參與活動，他是協會「培鷹計畫」扶助的學子之一，去年考上第一志願台北藝術大學，雖已過了參賽年紀，但他仍以志工身分參與活動，用行動回饋協會。他說：「過去是協會幫助了我很多，現在我有能力了，也希望能幫助需要的人。」

「孩子的藝想世界」公益畫展，今年共展出136件作品，即日起至12月17日在中正紀念堂3樓藝廊展出，同時也透過線上藝廊呈現，讓更多民眾能欣賞孩子們充滿想像力與真情的創作。

司佑祖以《山行》作品獲學藝競賽書法類特優。（安得烈慈善協會提供）

安得烈慈善協會昨舉辦第10屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式。（安得烈慈善協會提供）

