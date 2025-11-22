為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    走國3快官集散道注意！北上11/24～11/27、12/1～4夜間施工封閉

    2025/11/22 18:38 記者湯世名／彰化報導
    國3快官交流道北上出口往台74甲線改道路線圖。（翻攝高公局官網）

    用路人注意！國道3號快官交流道北上集散道11月24～27日、12月1～4日夜間施工，整修路面，封閉匝道，呼籲用路人配合提前改道，若提早完工，即開放通車。

    高速公路局中區養護工程分局指出，11月24～27日、 12月1～4日每天晚間9點到隔天上午6點，進行國道3號快官交流道北上集散道路面整修，屆時將封閉該處匝道。施工期間往國道3號快官交流道北上集散道改道路線，國3快官交流道北上出口往台74甲線西行（彰化方向）車輛，其改道路線為國3快官交流道北上出口匝道（往台74線台中方向）→台74成功交流道→環河路三段→公園路→新興路→高鐵東路→環河路四段→台74線西行→台74甲線（彰化方向）。

    台74甲線東行往國3快官交流道北上入口（和美方向）車輛，其改道路線為台74甲線東行→台74線→台74線成功交流道→環河路三段→公園路→新興路→ 高鐵東路→環河路四段→台74西行→國3快官交流道北上入口匝道（和美方向）。

    呼籲駕駛人行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

    台74甲線往國3快官交流道北上入口改道路線圖。（翻攝高公局官網）

