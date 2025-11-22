兒少彩繪成移動美術館! 高雄輕軌列車「童畫號」即日起上路

「童畫號」即日起於高雄輕軌行駛一個月。（記者葛祐豪攝）

「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），今（22日）下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。

此次彩繪活動以一列高雄輕軌列車共5節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，他們拎著油漆刷、沾上繽紛塗料，認真在車身上創作，不時傳出孩子驚呼「欸你畫到我了啦！」、「這個顏色好酷！」的歡笑聲，讓輕軌龍華國小站化身成最熱鬧的戶外畫室。

特公盟理事長王秀娟表示，這項計畫獲得高捷公司支持，孩子們先以畫筆描繪心中最喜愛的高雄地標與生活場景，設計師再從作品中取樣、轉譯，完成整列車廂的線稿，今天開放55位高雄兒童與青少年共同完成車廂彩繪，每一筆顏色都成為孩子對城市的想像，也邀請特教學生及偏遠地區青少年一起參加。

高雄市長陳其邁、議長康裕成專程出席活動，陳其邁表示，這是全台第一輛由兒童與青少年共同創作外觀的輕軌列車，他稱讚特公盟長期深耕兒童遊戲權與表意權，推動全台超過500座特色公園改造，替孩子們爭取更友善的城市空間。今天的成果，就是高雄落實「聯合國兒童權利公約」的最好體現，也請市民在接下來的1個月，多多搭乘這列「孩子的移動美術館」，欣賞孩子的創作。

孩子們完成彩繪後，列車正式命名為「童畫號」，高捷公司董事長楊岳崑今天也來到現場，他表示彩繪完成的輕軌列車，於活動結束後立即投入營運，預計行駛1個月，讓孩童們的創意作品在高雄輕軌上自在奔馳，與民眾一同分享城市的繽紛風景。

今天活動除了彩繪車廂，周邊草地也舉辦一系列親子活動，包括親子紙箱彩繪區，讓小朋友使用彩色筆、蠟筆、麥克筆盡情揮灑創意，現場也有泡泡秀、大型套圈圈、紙箱疊疊樂等活動，高捷超人氣形象大使「蜜柑站長」並帶動跳，現場猶如一場溫馨又歡樂的嘉年華。

市長陳其邁（左）、議長康裕成（右）為「童畫號」題字。（記者葛祐豪攝）

全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車。（記者葛祐豪攝）

陳其邁（後中）與孩子們合影。（記者葛祐豪攝）

孩子們描繪心中最喜愛的高雄地標與生活場景。（記者葛祐豪攝）

小朋友在彩繪車廂周邊草地，開心玩泡泡秀。（記者葛祐豪攝）

高雄展覽館與棧二庫登上輕軌車廂。（記者葛祐豪攝）

