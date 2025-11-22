為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把握週日好天氣！下週一起變天下探14度 回暖時間曝

    2025/11/22 18:14 記者吳亮儀／台北報導
    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    明天全台好天氣！中央氣象署預報，東北季風減弱後，週日各地多雲到晴的好天氣，中南部白天可達30度。但下週一入夜後東北季風增強並轉溼涼天氣，下週二晚上到下週三清晨是最冷時刻，近山區和空曠處僅剩14度低溫。

    氣象署預報員張竣堯表示，明天到下週一白天都是溫暖舒適的好天氣，但下週一入夜後，下一波東北季風增強，且會一路影響到下週五（28日），最冷時刻落在下週二晚到下週三清晨，中部以北、東北部近山區和空曠處僅14度到16度、南部和花東掉到16度到18度。

    張竣堯說，下週二到下週五持續受到下一波東北季風影響，下週二（25日）基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨；下週三到下週五（26日到28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    張竣堯指出，下波東北季風持續時間滿久，一直到下週六（29日）才會減弱、各地氣溫逐漸回升、改為晴到多雲的好天氣，僅剩下東半部及恆春半島有零星短暫雨。

    張竣堯指出，目前菲律賓東方海面上有一片低壓，就算未來有進一步發展熱帶系統的機會，新的熱帶系統也會是往向西邊通過呂宋島，距離台灣很遠。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    菲律賓東方海面上有一片低壓帶。（氣象署提供）

    菲律賓東方海面上有一片低壓帶。（氣象署提供）

