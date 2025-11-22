培訓伐竹、備料人才 15學員走入台南龍崎竹林作中學

「叢生竹伐竹工作坊」於台南龍崎的竹林裡，帶領學員邊作邊學。（記者劉婉君攝）

推動竹材永續利用，台南市竹會連續2週舉辦「叢生竹伐竹工作坊」，帶領學員走入台南龍崎的竹林內，從實際操作的過程中，學習地形判讀到叢生竹的砍伐、分類等，未來希望成立小工班，投入竹林代管，協助台灣竹產業發展。

台南市竹會執行農業部農村再生基金「南台灣莿竹備料場之營運籌備計畫」，以實地操作的方式，培訓在地伐竹與備料人才，分為長枝竹與莿竹2梯次，每梯次15人，進行為期2天的培訓課程，訓練的教室就在竹林裡。在新竹從事自然建築相關工作的廖小姐，透過實際參與，瞭解竹材；工作與國產材相關的張先生，也希望透藉由工作坊能對竹產業的現場有更進一步的認識；台灣大學森林系3年級的徐崧瑋，則有意願未來實際投入伐竹、備料的行業。

台南市竹會監事、百竹園園長張鈞博說，目前竹材使用主要仍是用於工藝，竹會近年來培訓很多竹工藝人才，且崇尚自然生活的人越來越多，使用竹材的意願也增加，材料需求越來越高，但盤點南部地區竹產業狀況，目前從台南龍崎到高雄內門一帶，一級產業的生產端人力消退相當快，取竹的從業人員「10隻手指頭就數得完」，且平均年齡6、70歲左右，因此需要備料場，讓整個竹產業的1、2、3級產業可以對接起來。

張鈞博指出，培訓課程教導學員從進到林地如何評估竹子的產量狀況是否適合經常砍伐，到實際使用鏈鋸採竹和分級，未來希望集結一群有備料能力、也有意願的人，組成小工班，以兼職輪班的方式，協助代管竹林，讓竹產業再發展起來。

學員實際操作鏈鋸學習裁切竹材。（記者劉婉君攝）

