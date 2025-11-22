為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    床墊用太久小心傷身！專家揭10年老床恐藏千萬隻塵蟎 更換時機曝

    2025/11/22 19:20 即時新聞／綜合報導
    長期使用老舊床墊不僅支撐力下降，還可能藏滿塵蟎與細菌，影響睡眠品質與健康，示意圖。（資料照）

    你還在用同一張床墊睡十多年嗎？臉書粉專「健康多1點」提醒，長期使用老舊床墊不僅支撐力下降，還可能藏滿塵蟎與細菌，影響睡眠品質與健康。粉專建議一般床墊使用約7到10年就需汰換，讓床墊真正成為守護身體的「隱形醫生」。

    健康多1點」昨日發文分享，許多人買了床墊後往往打算睡到壞掉為止，甚至有人自豪「這張床睡了20年都還好好的」！不過粉專提醒，這種省錢習慣會對健康造成損害。粉專指出，床墊長期使用會造成支撐力流失，彈簧或泡棉逐漸變形，導致腰部和脊椎無法正確支撐，結果就是腰酸背痛、肩頸痠麻，甚至脊椎變形或姿勢不良。

    除了支撐力問題，粉專指出，床墊還容易藏身塵蟎與細菌。人體每晚睡眠時會掉落皮屑和汗液，為塵蟎提供食物與潮濕環境，一張使用約10年的床墊，可能累積超過千萬隻塵蟎。這不僅容易引起過敏、皮膚癢，還可能誘發氣喘。另外老舊床墊凹陷、回彈不足，導致翻身困難，會影響深層睡眠，長期睡眠品質下降導致記憶力衰退、免疫力下降，甚至情緒不穩和疲倦。

    一般床墊使用壽命約7到10年，若有嚴重過敏或氣喘患者，建議5到7年就應汰換。若床墊明顯凹陷、翻身有聲響或躺下腰酸背痛，就是該更換的警訊。為延長床墊壽命，粉專建議定期翻轉床墊、使用防蟎床罩並每週清洗床單，定期用吸塵器或除蟎機清理，並每半年將床墊搬到通風處透氣。粉專提醒，床墊不只是家具，更是每天守護健康的「隱形醫生」。

