    台南白河「蓮之尚義」追思活動 百人手持蓮花、共創「義福畫」緬懷義民精神

    2025/11/22 17:41 記者楊金城／台南報導
    將手中的蓮花環繞義塚放置成圓，象徵福氣循環不息，象徵所有對地方付出的義民精神永續流轉。（店仔口文教協會提供）

    為傳承白河義民文化、凝聚社區向心力，台南市店仔口文教協會今天（22日）在白河區詔豐里義民廟忠義碑前舉辦「蓮之尚義追思活動」，有地方仕紳、學童近百人參與，讓當地對193年前反清事件的悲憫、忠義，不再只是刻板的記憶，而是能被聽見、理解與代代傳承的歷史。

    原來西元1832年發生張丙反清事件，起源於中國旱災、台灣禁運白米出口，白河詔豐里蒙受兵禍，隔年陳如川等人結合當地居民清理戰場，尋獲101具抵抗民變的官兵、反清份子的遺骸，集體安葬並豎立「忠義碑」悼念。

    店仔口文教協會獲得台南市文化局「城垣文化」計畫補助，規劃「蓮之尚義」系列活動。協會理事長石揚業表示，陸續舉辦唸謠教唱、歷史場景走讀、民間傳說講座、青銀共作，今天再舉辦追思活動，目的在彰顯白河民眾仁心義舉、出錢出力將兩方戰死人員給予厚葬，足為當世典範，對反清事件的正反意見不予評論。

    追思活動自三應公廟出發至義民廟忠義碑，包含鑼鼓陣、尚義旗手及挑擔隊伍、國小學生與社區居民，抵達前以人龍傳遞方式，象徵傳承義民精神，展現地方文化深厚的歷史底蘊。文教協會設計「義福畫共創」，邀請民眾與學童現場共同創作，以藝術方式寓意土地與人民的連結，同時象徵百義同心、守護家園。活動中，百名參與者手持蓮花，與白河國小及竹門國小學童共同「謠唱追思」，緬懷厚葬戰死兩方的義民歷史與精神。

    活動也邀請知名偶戲團長蘇俊穎操作傀儡戲，以田都元帥踏四方為現場來賓祈福，為追思加入藝術文化的氣息。在「福氣蓮連」儀式中，參與者依序將手中的蓮花環繞義塚放置成圓，象徵福氣循環不息，代表所有對地方付出的義民精神永續流轉。還分送平安飯與紅龜粿，寓意「保平安、五穀豐收、福氣帶回家」，為追思儀式畫下溫暖且圓滿的句點。

    石揚業表示，受惠地方支持，才能順利辦理一系列活動，期盼透過儀式、藝術與教育結合的方式，讓民眾與孩子們更深刻理解悲憫、尚義的奉獻精神。未來也將持續推動在地文化扎根，使「忠義」成為凝聚社區的重要文化力量。

    白河店仔口文教協會設計「義福畫共創」，邀請民眾、學童現場創作，以藝術方式寓意土地與人民的連結，同時象徵百義同心、守護家園。（協會提供）

