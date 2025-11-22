台中公車司機荒遲未解決 人車比已掉到0.92

台中公車駕駛荒未解，議員批影響服務品質。（圖：市府提供）

台中公車路線多逾200線，民眾屢抱怨公車脫班，台中市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進等指出，台中市「公車司機荒」懸而未決，公車人車比掉到僅剩0.92，每輛公車駕駛不到1人，已影響班次穩定與服務品質，但市府卻長期放任不解決，公車品質難改善；交通局長葉昭甫指出，過去兩年都有協調公車業者進行運駕薪資調整，兩年來已加薪8千元，藉由福利提升穩定既有駕駛人員、改善工作環境。

楊典忠批評，台中市號稱公車路線多達230多線，但公車服務品質長期為人詬病，包括公車誤點甚至脫班，追根究底就是公車駕駛荒懸而未決，市府長期喊「交通任意門」，卻不願面對司機嚴重流失的根本問題，公車人車比掉到僅剩0.9，已影響班次穩定與服務品質。

楊典忠說，台中市公車司機不只要面對長工時、頻繁繞駛、路況壓力及乘客糾紛，還要承受責任重大但保障有限的職場環境，造成新人不願進、老司機不敢留窘境，市府應正視第一線運輸人員的真實負擔，他建議市府導入「公車AI客服系統」，協助處理乘客查詢、班次資訊與簡易客服，減少司機與乘客之間的非必要爭議與衝擊，讓司機能專心駕駛。

葉昭甫指出，台中市駕駛目前約1200餘人，每天公車發車8000多個班次，服務20多萬人次的乘客，為協助公車業者留住駕駛，市府調高補助業者「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，並同步要求客運業者必須為公車駕駛調薪，2年前先調薪4000元，今年7月再度加薪4000元，兩年來已幫公車駕駛加薪8000元，市府持續努力提升路線績效與班次穩定性，提高公車服務品質。

另外，台中Go目前已經有提供旅運規劃等查詢功能，另外1999客服也可以提供公車資訊詢問，針對AI科技應用在公車服務，交通局會持續研議導入之可行性。

