南島族群婚禮屏東霧台登場 魯凱族祝福10對新人

新人用印，許下幸福的約定。（茂林國家風景區管理處提供）

交通部觀光署署長陳玉秀致贈新人贈禮－構樹皮夜燈。（茂林國家風景區管理處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025南島族群婚禮「情牽大武山．百合花的誓約」今（22）日在屏東縣霧台鄉霧台文化廣場舉行，10對來自不同縣市的新人，在部落耆老、族人的見證與祝福中，完成百合花下的誓約，以隆重的魯凱族傳統婚禮儀式，攜手開啟幸福篇章。

「南島族群婚禮系列活動」每年由交通部觀光署茂林國家風景區管理處與屏東縣霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉合辦，內容包含魯凱族、排灣族傳統婚禮，結合原住民族工藝、樂舞、文化內涵，與在地食、宿、遊、購等產業，帶來一系列體驗活動與主題遊程。

邁入第18個年頭的2025年南島族群婚禮，由霧台鄉公所主辦，採用魯凱族傳統婚禮儀式，由屏東縣政府原住民處處長陳美鈴擔任證婚人，交通部觀光署署長陳玉秀、霧台鄉長巴正義共同擔任主婚人，屏東縣議員杜仁勇、霧台鄉民代表主席柯信雄擔任介紹人，與原民會原住民族文化發展中心主任邱黃肇崇、瑪家鄉長羅清仁、三地門鄉長曾有欽、部落耆老、傳統領袖等，一同為現場新人致上祝福。

今年參加的10對新人，最遠從雙北前來參加，選擇以神聖莊重的魯凱族傳統婚禮度過人生重要一刻，新人們在婚禮前一日便來到霧台鄉，入住當地接待家庭，在族人陪伴下，從婚禮前晚的新人之夜，到婚禮當日的結婚儀式，深刻體驗在魯凱族部落中，新人完成終身大事的各個歷程與心境。

觀光署署長陳玉秀表示，南島族群婚禮並不只是單純的集團婚禮，婚禮儀式由族人審慎討論、籌備並投入，從求婚、下聘、點聘、成婚和圍舞等儀式細節都有深厚的文化意義；今年婚禮也吸引新加坡國家電視台前來採訪，足見原住民文化的國際魅力，觀光署未來也將持續加強國際行銷，實現「越在地、越國際」。

魯凱族傳統盪鞦韆。（茂林國家風景區管理處提供）

新人之夜圍舞。（茂林國家風景區管理處提供）

2025南島族群婚禮，10對新人於屏東縣霧台鄉互許終身。（茂林國家風景區管理處提供）

