折騰！2米長黑眉錦蛇誤入水管「卡」住 3巨漢狂拉蛇尾進退不得

這條長2米的黑眉錦蛇被拉出水管後，送到深山野放。（劉寶存提供）

1條2公尺長的保育類黑眉錦蛇今天（22日）在彰化市台鳳里山區從住家外水管鑽入，在水管中緩緩前進，不料前進到一半疑似突然「卡」住，正巧被路過的民眾看到蛇尾，當地里長劉寶存獲報後趕來，3個大男人死命狂拉蛇尾，仍拉不出，不得已只好請來抓蛇專家，費了九牛二虎之力終於把黑眉錦蛇從水管中拉出，送到更深處山上野放。

劉寶存說，今天里民來電求助說住家排水管有蛇，他立即前往，由於蛇的體型相當粗大，3個大男人無論如何使勁狂拉，都無法將蛇拉出，所幸請來蛇類專家終於解救這隻蛇；經現場檢視是有「最美家蛇」稱號的無毒三級保育類黑眉錦蛇，身長逾2米，為避免再鑽入其他住家，他們乾脆把黑眉錦蛇裝入麻布袋中，騎著機車送到更遠的山區野放。

他說，目前是入冬季節，可能是黑眉錦蛇出來覓食準備過冬，呼籲民眾若看到蛇勿試圖自行捕捉，應致電消防局或鄉鎮公所清潔隊來捕捉，以免發生危險。

被列三級保育類的黑眉錦蛇。圖中蛇類與新聞事件無關。（資料照）

黑眉錦蛇有「最美家蛇」稱號。圖中蛇類與新聞事件無關。（資料照）

