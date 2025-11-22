為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「放颱風假」願賭服輸發烤雞 台東人排隊爽吃雞：謝謝縣長不放假

    2025/11/22 17:36 記者劉人瑋／台東報導
    民眾喜提免費烤雞回家。（記者劉人瑋攝）

    民眾喜提免費烤雞回家。（記者劉人瑋攝）

    鳳凰颱風期間，烤雞業者賭「明天放假」，南投、台東照常上班課，業者願賭服輸，今天（22日）送100隻烤雞，有人早上7點多就來排隊，下午3點開始發放時，隊伍在地面拉出長影，顯出排隊民眾毅力。排到烤雞的人樂喊，「謝謝縣長不放假！」

    拔得頭籌的趙姓民眾早上7點30分就坐在現場玩手機，但要排到烤雞需要毅力，有人拿到60多號號碼牌，卻臨時上廁所、號碼牌交給他人，有學生「1人排隊、4人取雞」全都被拒，店家嚴格執行「人在號碼牌在」，排到最後方才領雞。

    有民眾說，早上11點就看到妹妹傳訊息「排到70多號」了，自己趕忙來排隊，「想不到就差那幾號！」更悲催的還在後面，有想著不要空手而回，「排不到，那總買得起！」想不到這天所有烤雞全被訂光，她排隊等候補付費烤雞，排她前一位取走最後一隻付費雞，只能一臉茫然感嘆，「無緣啦！」

    拿到免費烤雞的民眾興奮地說，「排了4小時，就是為了好玩」、「這種事就是為了參與感」。還有人大喊，「謝謝饒慶鈴縣長」，原來他在外縣市放颱風假，放假回台東老家順便「沾光」吃雞，領不到雞的人得知哀喊，「氣得眼淚從嘴角流下。」

    名為「烤雞特攻隊」的業者吳佳賢全台跑透透，甚至澎湖也去，在台東已有名氣，這次他帶了900隻烤雞來，送出100隻，「希望民眾能幫自己補一下口袋破洞」，其他烤雞也被訂光光。「願賭服輸」的行銷效果雖不得而知，但不少領雞的人大讚，「一言九鼎才是真男人」、「這種賭約福國利民需大力鼓勵」。吳佳賢則笑稱，「下次再試看看，再賭一次！」

    烤雞業者吳佳賢說，「下次再看看是否賭烤雞」。（記者劉人瑋攝）

    烤雞業者吳佳賢說，「下次再看看是否賭烤雞」。（記者劉人瑋攝）

    排隊人龍影子在地上拉得長長的，領烤雞也考驗毅力。（記者劉人瑋攝）

    排隊人龍影子在地上拉得長長的，領烤雞也考驗毅力。（記者劉人瑋攝）

    排不到免費雞，排隊付費支持。（記者劉人瑋攝）

    排不到免費雞，排隊付費支持。（記者劉人瑋攝）

