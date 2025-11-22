桃園大溪豆干節登場！邀你吃黑蛋糕白豆腐、領舒華限量小卡

大溪豆干節安排職人現場以古法製作豆粕黑蛋糕，與民眾分享。（記者謝武雄攝）

大溪豆干節安排職人現場以古法製作白嫩豆腐，與民眾分享。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕連續2天的大溪豆干節今在大溪木生活館前廣場熱鬧登場，下午兩點開幕式，職人們現場以古法製作白嫩豆腐、豆粕黑蛋糕，當場與現場民眾分享，很多民眾排隊半個多小時拿到豆腐、蛋糕後到園區坐著用餐，享受難得優閒午後時光；明天下午2點還有「千人豆漿BAR」豆漿暢飲活動，另打卡走訪大溪老街照片，活動期間至大會服務台兌換植感桃園精美禮品及舒華小卡各1份。

桃園市豆腐商業同業公會理事長黃建嘉表示，今天分享白嫩豆腐、豆粕黑蛋糕，是以「黑白豆福」為主題，重現傳統製豆工序，職人們現場以古法製作，並以「香嫩白豆腐」與「豆粕黑蛋糕」象徵福氣與豐收，呼應大溪「吃豆兜福」的古禮，並全場共同分食祈安，傳遞在地祝福。

至於明天的「千人豆漿BAR」活動，民眾只要於活動期間下午2點前至豆樂風格市集攤位消費（不限金額），於下午4點前可憑杯暢飲新鮮豆漿，限量1000份發完為止；另活動現場還設有手作體驗區，民眾可免費報名參與豆干黑皮屋、豆皮手作體驗等，每場限額10人，額滿為止。

另桃園市政府邀請楊梅富岡出身、K-POP女團i-DLE成員「葉舒華」出任桃園觀光大使，歡迎民眾跟著舒華腳步，走訪大溪老街並在老街的紅磚街屋拍下一張屬於自己的桃園感性並分享於個人社群平台上，即可於大溪豆干節活動期間，至大會服務台兌換植感桃園精美禮品及舒華小卡各1份，每日限量100份，送完為止。

很多民眾排隊半個多小時。（記者謝武雄攝）

連小朋友都很高興領取食物。（記者謝武雄攝）

