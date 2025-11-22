為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國南區環境教育成果展嘉縣登場 翁章梁當拍賣官萬元售出檜木再生家具

    2025/11/22 16:58 記者王善嬿／嘉義報導
    檜木再生家具以1萬4500元拍賣得標。（記者王善嬿攝）

    檜木再生家具以1萬4500元拍賣得標。（記者王善嬿攝）

    「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」今天在嘉義縣政府前舉行，結合嘉有好市集「惜福感恩GO」，吸引逾4000人參加。現場舉辦再生家具拍賣會，嘉義縣長翁章梁化身拍賣官，號召現場民眾出價競標，最後分別以1萬2800元、1萬4500元賣出檜木圓桌以及古早味阿嬤檜木菜櫥。

    今天南至屏東、北至台中43個社區及超過100個攤位參加活動，除展現社區環境教育、循環經濟成果，還有青創業者販售特色產品，原本種植小番茄的青農莊馬可，以左手香等植物萃取、洲南鹽場的鹽製作各式特色手工皂，甜點造型包小巧精緻，搶佔手工皂市場。

    環境部次長葉俊宏今出席活動表示，環境保護是一種公民的責任、社區的日常，社區可以凝聚在地共識，帶動居民環境教育共學與永續行動，落實淨零綠生活；社區在地的驅動非常重要，每個小行動都在累積永續的力量。

    翁章梁表示，能來參與的團隊都是在地最棒的社區，互相觀摩、學習特別有意義，結合市集的優質農特產、環保產品，吸引民眾消費，創造經濟價值，謝謝環境部重視各縣市的環保議題，以及天災發生後第一時間的善後工作，幫助人民恢復正常生活、提倡節能永續。

    青農莊馬可（右）曾種過小番茄，轉型做手工皂創業，嘉義縣長翁章梁（左）給予鼓勵。（記者王善嬿攝）

    青農莊馬可（右）曾種過小番茄，轉型做手工皂創業，嘉義縣長翁章梁（左）給予鼓勵。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）體驗農村挑擔，推廣社區環境教育。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）體驗農村挑擔，推廣社區環境教育。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播