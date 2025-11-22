全國南區環境教育成果展嘉縣登場 翁章梁當拍賣官萬元售出檜木再生家具

檜木再生家具以1萬4500元拍賣得標。（記者王善嬿攝）

「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」今天在嘉義縣政府前舉行，結合嘉有好市集「惜福感恩GO」，吸引逾4000人參加。現場舉辦再生家具拍賣會，嘉義縣長翁章梁化身拍賣官，號召現場民眾出價競標，最後分別以1萬2800元、1萬4500元賣出檜木圓桌以及古早味阿嬤檜木菜櫥。

今天南至屏東、北至台中43個社區及超過100個攤位參加活動，除展現社區環境教育、循環經濟成果，還有青創業者販售特色產品，原本種植小番茄的青農莊馬可，以左手香等植物萃取、洲南鹽場的鹽製作各式特色手工皂，甜點造型包小巧精緻，搶佔手工皂市場。

環境部次長葉俊宏今出席活動表示，環境保護是一種公民的責任、社區的日常，社區可以凝聚在地共識，帶動居民環境教育共學與永續行動，落實淨零綠生活；社區在地的驅動非常重要，每個小行動都在累積永續的力量。

翁章梁表示，能來參與的團隊都是在地最棒的社區，互相觀摩、學習特別有意義，結合市集的優質農特產、環保產品，吸引民眾消費，創造經濟價值，謝謝環境部重視各縣市的環保議題，以及天災發生後第一時間的善後工作，幫助人民恢復正常生活、提倡節能永續。

青農莊馬可（右）曾種過小番茄，轉型做手工皂創業，嘉義縣長翁章梁（左）給予鼓勵。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁（中）體驗農村挑擔，推廣社區環境教育。（記者王善嬿攝）

