中市外埔馬鳴國小校慶 雲林大埤白沙屯媽祖駐駕賜福

馬鳴國小校慶邀請大埤白沙屯媽祖鑾轎駐駕操場，讓師生參拜。（記者張軒哲攝）

台中市今（22）日有多所國小舉辦校慶，外埔區馬鳴國小舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，校方邀請來自雲林縣大埤白沙屯媽祖駐駕，讓師生參拜祈福。台中市長盧秀燕表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，每一位小朋友都是大家的心肝寶貝，祝福學校60歲生日快樂，「馬到成功、一鳴驚人！」

今日馬鳴國小校慶焦點是大埤白沙屯媽祖鑾轎駐駕操場，讓師生跟信眾鑽轎底，並設立香案敬拜媽祖；盧秀燕指出，60年來，非常感謝歷任校長、家長校友會、民意代表們與教師團隊對馬鳴國小的照顧，從3班小校發展至今日設備完善的學習園地；為拉近城鄉差距，近年來市府提供學校多項補助、投資2000多萬，完成校舍耐震補強、電力改善、午餐廚房升級、遊戲場與運動場整建，並規劃於今年增設無障礙電梯，希望能打造更安全友善的校園環境，讓孩子在舒適安全的環境中快樂成長。

請繼續往下閱讀...

馬鳴國小校長王俊華表示，60年是一段承先啟後的重要旅程，馬鳴國小自四月起陸續展開系列慶祝活動，融入課程與日常學習，將繼續以科技、人文與健康為教育核心，打造具國際視野的校園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法