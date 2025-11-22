紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂

原PO透露他是紐西蘭人，並在台中從事補教業，立刻有網友表示：「補習班絕對是氣氛糟糕的地方。」示意圖。（歐新社）

一名外國網友近日在Reddit發文，表示搬到台灣是「人生最糟糕的決定」，他表示，台灣人很友善，但相處下來發現這像是一種「禮貌的疏離」，他還抱怨這裡的年輕人「24小時沉浸在網路世界」，對一切漠不關心，久而久之這裡的生活對他像是精神折磨。文章曝光引發熱議。

原PO日前在Reddit以「後悔搬到台灣」為標題發文，他表示，自己曾來台灣旅遊度假，當時覺得這裡很棒。但搬來這裡生活和工作後，他發現住在台灣讓他變得消極，且更加憤世嫉俗，「我意識到在台灣生活簡直是一種精神折磨」。他也抱怨，這裡的年輕人都很消沉，一天到晚沉浸在網路世界，對一切漠不關心，工作時，人們更是連招呼都不打，非常令他沮喪。

原PO接著說，大家都說台灣人友善，這沒錯，但台灣人並非熱情好客，而是給他一種「禮貌的疏離感」，總讓他覺得自己和台灣人間有一種微妙的隔閡。至於許多人說，這裡消費很便宜，沒錯，如果吃外食確實便宜些，但自己買菜的話，價格甚至比在部分已開發國家還高。以上種種加上炎熱的夏天，即便這裡有生活便利的優點，還是難以弭平他每天不快樂的感覺。

文章一出引發熱議，原PO也向網友透露，自己來自紐西蘭並在台中一間補習班工作。立刻有相同經驗的國外網友表示：「我第一個反應就是問題不在於台灣，而是樓主在補習班工作。這個行業對員工和學生來說都很殘酷」、「在補習班工作，這就是你的問題所在」、「我不認為孩子們會對補習班感到興奮。」還有網友說：「聽起來更像是個糟糕的職場問題，而不是台灣的問題。」

也有台灣網友留言：「我可以告訴你，台灣的補習班簡直是年輕人最不該待的地方。他們散播恐懼，施加不健康的成績壓力，強迫學生晚上坐在那裡死記硬背課本上的內容。在這種壓抑的環境裡，指望任何人感到快樂或滿足都是不切實際的。」還有台灣學生表示：「身為台灣高中生，我必須說，如果每天學習11個小時後還要去補習班，而且家裡還有一大堆考試要準備，那真的會讓人對什麼都提不起興趣。對了，我現在正在去學校的路上，今天是星期六，六點。」

