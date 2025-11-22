金門表揚志工、為新隊伍授旗 黃碧英一家獲「模範志願服務家庭」

金門縣政府參議李廣榮（左三）頒獎表揚模範志願服務家庭。（金門縣政府提供）

金門縣政府今天在社會福利館慶祝國際志工日暨表揚志工活動，共表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工，並為1支新成立志工隊授旗，獲表揚志工中，黃碧英一家都是志工，獲「模範志願服務家庭」殊榮。

副縣長李文良說，志工服務促進社會和諧，這樣的氛圍是一種感染力，可以讓大家覺得金門處處有溫暖、有溫度。

頒獎典禮轉頒衛生福利部2024年全國志願服務獎勵、衛生福利志願服務獎勵，並頒發2024年金門縣志願服務獎勵、績優志願服務團隊、績優志願服務人員及模範志願服務家庭等獎項，也為新成立的「耕心志工隊」授旗。現場志工雲集，人氣滿滿，看見志工夥伴上台領獎，台下掌聲不斷，場面溫馨。

典禮上獲得唯一模範志願服務家庭表揚的一家3口都是志工，女主人黃碧英志工服務8年，擔任社區志工隊隊長、關懷訪視組長，男主人鄭却服務時數也超過3200小時，兒子受潛移默化也加入志工行列。

縣府表示，聯合國訂定2026年為「國際志工有序發展年（IVY-2026）」，邀請全球100個國家響應；縣府為讓世界看見金門志工的力量，在表揚活動開始前，安排全球串聯宣示活動，透過在場「金門縣響應國際志工年IVY-2026、Oh yeah！」口號，將於12月5日國際志工日把錄影畫面透過台灣志工國際交流協會彙整，送交聯合國志工組織向全球發表。

金門響應聯合國「IVY-2026」，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（前排右七）、金門縣副縣長李文良（前排右六）等人於慶祝國際志工日暨表揚活動齊喊「Oh yeah！」（記者吳正庭攝）

金門舉辦表揚志工活動，金門縣副縣長李文良（前排中）等人與獲獎志工合影。（記者吳正庭攝）

