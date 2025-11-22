為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎

    2025/11/22 17:01 記者張協昇／南投報導
    日本2026瀨戶內島波海道國際自行車大會的宣傳團隊人員也來參加，還穿上「謝謝台灣」T恤。（記者張協昇攝）

    日本2026瀨戶內島波海道國際自行車大會的宣傳團隊人員也來參加，還穿上「謝謝台灣」T恤。（記者張協昇攝）

    日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。

    日月潭風景區管理處說，今年活動邀請日本尾道市市長平谷祐宏參與揭幕，日本尾道市、今治市等地組成的2026瀨戶內島波海道國際自行車大會的宣傳團隊，也來到現場宣傳，團員還穿上「謝謝台灣」T恤，展現台日自行車活動交流情誼。

    今天天氣晴朗，日月潭向山遊客中心一早即湧進大批騎士，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友首先出發，緊接著30公里經典環潭組完整繞行潭區1圈，20公里船騎組則體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣。

    今年首度推出「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。

    日管處說，Come!BikeDay自行車嘉年華活動已邁入第14屆，希望讓大家用最放鬆、最舒服的騎遊方式感受日月潭的美，體驗潭區一年四季不同季節的魅力。

    日月潭自行車嘉年華車友用自行車在向山大草地排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。（日管處提供）

    日月潭自行車嘉年華車友用自行車在向山大草地排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。（日管處提供）

    日月潭自行車嘉年華超過千名國內外車友從向山遊客中心出發。（日管處提供）

    日月潭自行車嘉年華超過千名國內外車友從向山遊客中心出發。（日管處提供）

    騎士悠遊日月潭。（日管處提供）

    騎士悠遊日月潭。（日管處提供）

    日月潭自行車嘉年華，20公里船騎組體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣。（日管處提供）

    日月潭自行車嘉年華，20公里船騎組體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣。（日管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播