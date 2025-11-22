化粧品摻禁用蘇丹色素！國內12家業者列入清查

食藥署檢出境外原料含禁用色素，波及國內業者。（食藥署提供）

新加坡化粧品原料爆出含禁用色素「蘇丹4號」，國內進口商「亦鴻企業」自新加坡進口的5批紅色複方原料，其中有3批含有蘇丹4號，流向國內外共14家業者，食藥署全面追查流向，今（22日）確認原先掌握的14家下游業者中，扣除兩家未在台販售，共有12家國內化粧品業者列入清查，同時食藥署也持續進行檢驗，確認原料及受影響產品的蘇丹色素含量。

食藥署副署長王德原說明，扣除1家國外品牌「上海儷柔」與1家僅做出口不在台販售的原料商「傑艾莉」後，共有12家國內化粧品業者列入清查，各縣市衛生局昨天下午即陸續進場查核產品品項、庫存及是否使用到問題原料，初步結果將在彙整後儘速公布。

對於外界關注的綠藤生技「專心護唇油－莓紅版」3個批次，王德原說，目前仍在國家實驗室檢驗中，尚未完成定量分析，此次事件之所以提前公布，是因實驗室儀器出現蘇丹紅訊號後，食藥署立刻要求業者下架，以降低風險，但完整檢驗仍需反覆測試與確認含量，「上機分析快，但前置處理要花較多時間」，一有結果就會對外公布。

同樣在定量檢驗中的還有紅色複方原料，王德原說，「亦鴻企業」自新加坡進口的5批原料中有3批初驗呈陽性，目前正在進行定量檢驗，若最後結果顯示含量極低，可能屬意外汙染，但若含量偏高，而供應商標榜為「天然萃取」，則可能涉及摻偽或標示不實，定量數據將成為後續法律責任的關鍵依據。

王德原也強調，蘇丹紅是人工合成色素，多數國家都是列為禁用物質，新加坡也是。10月底中國也曾出現同樣案例，原料來源都指向新加坡同一家供應商，若後續確認來源一致，國內業者不排除會啟動跨境求償，政府也將研議由行政院消保處介入，協助討論可能的支援方式。

王德原也坦言，國內在化粧品領域至今尚無跨國求償的前例，相關責任歸屬仍需更多證據釐清。食藥署已透過e-mail通報新加坡主管機關並要求對方調查，目前尚未收到回覆。台灣是國際化粧品組織的一員，後續也將視檢驗結果與掌握的證據，進一步進行國際通報。

且初越桔清透卸妝膏（無花果味）批號B5A1431被檢出蘇丹色素1.3ppm。 （食藥署提供）

「亦鴻企業」自新加坡進口紅色複方原料，被檢出蘇丹色素。（食藥署提供）

