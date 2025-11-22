靠冬天大賣薑母鴨店能賺錢？同行曝全靠「1食材」

冬季將至，與親朋好友或同事下班揪聚餐時，「薑母鴨」是台灣人最愛的選擇之一。（資料照）

冬季將至，大啖「薑母鴨」是台灣人的最愛。一名網友近日疑惑發問，薑母鴨只有冷的時候才會出來賣，一份又不會賣到很貴，真的能賺到錢嗎？文章一出引發討論，有薑母鴨業者直接現身留言表示，其實沒這麼好賺，但他也透露，基本上都是靠火鍋料等「配料」在賺錢。

原 PO 日前在 Threads 發文，好奇薑母鴨店家賺錢的秘辛，引發網友熱議。不少網友表示，身邊做薑母鴨的親友透露真的是「三個月賺一年」、「吃薑母鴨是想喝酒的藉口」、「幾片高麗菜就要70賺爛了」、「一顆高麗菜賺五顆」。

請繼續往下閱讀...

一名網友表示，他自己就是賣薑母鴨的業內人士，每年生意好的時間只有兩三個月，但是夏天房租還是要給，「所以沒想像中好賺」。每天員工下班後，他們還要整理兩三個小時以上，冬天一天工作10小時以上是基本，超過12小時也是稀鬆平常，立冬甚至寒流14小時起跳。

業者透露，這種火鍋類的店，基本都是賺配料，「不過配料就看各店家良心了。」他看到有留言說高麗菜賣一份賺五份，但他這邊是做不到，外面高麗菜一顆10塊，他用的是一斤10到20元。貴的時候一斤40、50元，他也是用一樣的量。「不要都看到便宜的時候，賣菜的商家也不傻，冬天用量大，價格也便宜不到那裡去。」而且他用的食材，基本不會超過兩天以上。寧願賣完，也不會多叫來放，確保食材的新鮮。

至於有網友好奇追問，薑母鴨店員工到底怎麼工作？他回答，自己是夏天也會營業，冬天會再找新的工讀生來幫忙。他還透露，夏天可以不開業的，絕大多數都是自己擁有的店面才能這樣做，再來一年只做三個月，剩下九個月，員工還是需要別的工作賺錢，冬天不一定會回來做。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法