關西仙草花文化節浪漫登場 限量護照享優惠

關西鎮坪林國小附近的仙草花田盛開，搭配後方黃金稻田、遠山和藍天，美得像一幅畫。（記者廖雪茹攝）

浪漫的仙草紫色花海，近年成為入冬熱門賞花的「嬌」點！新竹縣關西鎮仙草花文化節，今、明兩天在南山大橋旁登場，東安古橋設有接駁車服務；雖然今年花兒遲到，花開僅約1成，但客家歌手輪番演唱，還有多樣有趣的手作體驗，仍吸引許多民眾呼朋引伴參訪。

關西鎮內有多處小規模的仙草花田，南山大橋旁花田預估11月底到12月初盛開，坪林國小附近花田則已盛開，吸引不少民眾騎單車賞遊，民眾可把握花季。

主辦單位關西鎮鄉土文化協會表示，由協會號召志工種植照顧的「仙草一分田」，今年邁入第5年囉！仙草田坐落在山間南山大橋鳳山溪畔山間，群山環繞，每年都吸引許多遊客賞花，已成為關西觀光亮點。為了邀請大家親近土地，關心家園環境，22及23日特別安排仙草花文化節。

活動邀請客家歌手劉慧卿、余福享、羅溫特、肆月等在花田舞台浪漫獻唱，也針對親子族群，安排了草編童玩、薯榔繪染、花布福鳥、石頭彩繪等手作體驗，讓來訪旅客可以悠閒的賞花、聽歌。

此外，為了讓民眾能更深入認識關西的人文特產，協會特別推出限量「好關西護照」，串連在地精選店家，推薦優質好物，自11月8日起到12月7日展開為期1個月的優惠推廣，包括有80年歷史的台灣紅茶、入選500盤的清香飲食，藝術家的手作體驗、返鄉青年的文青餐飲等，涵蓋吃喝玩樂，帶遊客認識不一樣的關西！

活動日當天至服務台完成任務即可獲得「好關西護照」。到以下店家消費，也可獲得護照（限量），合作店家有：仙草鮮贏、騰香亭手工創意大水餃、石店子69有機書店、磐龍石木坊、台灣紅茶公司關西茶廠-台紅茶業文化館、山里食晴、大自在工作室、吳家鴨香飯、蔗OK、仙草小舖、林祖嬤ㄟ灶咖、茶滷水迎居、福臨飯店、清香飲食、關西鎮環境守護協會、觀兮古美。

