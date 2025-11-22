甩開滅村危機變身金牌農村 在地業者借半公頃地助擴大食農教育規模

海拔400公尺食農教育推廣園區可遠眺雲嘉美景。（記者李文德攝）

雲林縣古坑鄉華南社區推動食農教育導覽逾10年，躲過滅村危機，變為金牌農村，不過導覽人數增加，社區欲擴大規模，在地業者廖鴻瑞得知後無償借出0.5公頃土地讓其規劃為「華南食農教育推廣園區」，已正式啟用。社區督導賴雅玫表示，此地除可遠眺雲嘉美景，也讓食農教育推廣更增添助力。

華南社區因人口快速外移，20年前社區內的華南國小僅剩23名學生，當時一度被傳有滅村風險，社區與學校合作以食農教育作為發展核心，重新串聯起地方產業，帶動青年返鄉投入發展，揮別滅村陰影。

賴雅玫指出，社區推動農教育導覽超過10年，帶領民眾走入當地認識在地產業，從中也認識每項農作物的耕種知識，還帶領採集各種香草植物，再手作成食品，擺脫走馬看花式的導覽。因此多年來由在地大李茶行老闆李明璋，無償提供一公頃大的「石梯田書屋」作為食農教育場域。

賴雅玫表示，隨著近年食農教育逐漸流行，加上社區榮獲金牌農村殊榮，讓全國更多人看見華南，原本每個月僅有1場次的導覽，到目前每月上看7至8場次預約，總計人數規模上看千人，成果亮眼，因此規畫擴大場域。

得知社區希望擴大場域，經營「天空之夜養生泡腳咖啡」的廖鴻瑞得知後，決定自掏腰包，花費1500萬元買下0.5公頃土地，立即無償借社區做食農園區。他說，9年前從業務工作轉入華南經營咖啡廳，看見社區因為食農教育重生，深受感動，現在自己有能力購地，因此願意盡分心力，社區共好才顯得有意義。

社區發展協會理事長劉清極表示，華南食農教育推廣園區，緊鄰石梯田書屋，只有5分鐘路程，日前社區年度盛事「謝天祭」正式啟用，設有產品展售中心、食農體驗區、香草園、停車場及公共廁所，加上海拔約400多公尺，可以俯瞰雲嘉美景。

賴雅玫表示，未來將持續串連水保署等資源，深化園區規畫，盼透過更完整的深度體驗，讓更多人看見華南。

在地餐飲業者廖鴻榮無償捐出半公頃土地給華南社區作食農教育推廣園區。（記者李文德攝）

在地餐飲業者廖鴻榮（左1）無償捐出半公頃土地給華南社區作食農教育推廣園區。（記者李文德攝）

