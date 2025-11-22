為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園慈護宮圓醮普渡祭典 沙琪瑪、壽司米製「神豬」超吸睛

    2025/11/22 16:21 記者謝武雄／桃園報導
    桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，廟方以沙琪瑪製成重達270公斤的大神豬，唯妙唯肖。（廟方提供）

    連續5天的桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，今天圓滿結束，以往以神豬祭拜，今年改用沙琪瑪、壽司米製作的神豬，造型唯妙唯肖令信眾嘆為觀止，其中沙其馬神豬重270公斤，由慈護宮向義美採購1萬6200個沙琪瑪組合而成，祭拜後讓信眾分食，也能夠吃的安心。圓醮主委林建龍則提供由360公斤高級壽司米組裝的大神豬，也是活動的焦點。

    主委簡征潭表示，以往生活不太富裕時代，殺豬公後會讓信眾每人分一塊豬肉回去，除了吃平安外，也有加菜的意味，隨著時代演進，各種圓醮、大拜拜都不再殺豬公，慈護宮圓醮以沙琪瑪、壽司米製作的神豬，可說是延續傳統科儀、融入現代創作藝術，系列活動包含書法、寫生比賽，展現宗教創新與在地文化相結合。

    慈護宮酬恩五朝圓醮慶典先期活動於7月21日預告上蒼後登場，圓醮慶典委員會陸續進場進行天公壇及外壇動工、豎立燈篙、恭請內外諸神佛、斗燈入壇，18日至22日為期5天的圓醮慶典活動，從燃放水燈、發豬獻刃、齋天酬神、敬地府及普施，今天是圓醮普渡祭典，現場湧入大批信眾，也為慈護宮酬恩五朝圓醮慶典畫上句點。

    桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，主委林建龍提供360公斤壽司米製成大神豬。（廟方提供）

    桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，完全遵照古禮，按傳統科儀進行。（廟方提供）

