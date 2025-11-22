國立聯大AI教室啟用 邁向智慧教育新里程

國立聯合大學AI教室啟用，圖為AI教室機房。 （苗栗縣政府提供）

國立聯合大學53週年校慶系列活動，今（22日）舉辦AI 教室啟用儀式。校長侯帝光校長強調，AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段；未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。

在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上，帶來重大助益。

聯合大學指出，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVM over Ethernet零延遲操控集中在主機室內的高效能AI工作站，以往電腦教室常見的風扇噪音、熱源干擾與空間侷促問題，在此完全消除，使教室成為安靜、舒適且能長時間專注學習的最佳教學場域。此特色亦讓AI課程如深度學習、模型訓練、資料分析與電腦視覺等實作內容，更有效率、更穩定。

另外，新建置的AI教室共配置51台工作站等級AI主機，搭載高效能處理器與專業級GPU，能支援大型模型運算、3D渲染與多媒體處理等進階應用。所有主機均放置於專業主機室中，並由獨立空調、穩壓電力設備、門禁管理與24小時監控共同維護，打造高效能、舒適、零干擾AI教學環境，提升教學品質。

國立聯合大學AI教室啟用，由校長侯帝光（左3）、苗栗縣長邱俐俐（左4）等人共同主持揭牌儀式。（苗栗縣政府提供）

國立聯合大學AI教室啟用，電腦教室設備新穎。（苗栗縣政府提供）

