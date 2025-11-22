為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工

    2025/11/22 16:20 記者羅國嘉／新北報導
    交通部長陳世凱說，這次動土工程是台61線高架化全長30公里、5個標案中的第一段，未來30公里高架化完成，再加上台61線南部持續向台南、甚至延伸到高雄，形成貫穿全西部走廊的第3條快速道路。（記者羅國嘉攝）

    交通部長陳世凱說，這次動土工程是台61線高架化全長30公里、5個標案中的第一段，未來30公里高架化完成，再加上台61線南部持續向台南、甚至延伸到高雄，形成貫穿全西部走廊的第3條快速道路。（記者羅國嘉攝）

    台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38％。

    行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、新北市副市長朱惕之、交通部公路局長林福山等人出席動土儀式，祈福工程如質如期完成。林福山指出，台61線快速公路原核定計畫路線於2020年全線通車，速限為90公里，是西部濱海走廊幹道。公路局持續推動延伸工程，新北到苗栗既有23處平交路口具衝突風險，需優先高架化改善。

    林福山說，路口改善採高架立體化，提升台61主線、強化分擔國道1號、國道3號車流。這次由第一標新北段開始動工，總工程經費逾13.4億元，預計2028年8月29日完工。新北段高架跨越下福里、東華路2處路口，橋梁上配置雙向4車道，橋下規劃庇護島、雙色路燈及自行車道等休憩空間，不僅提升用路人安全、車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38％。

    陳世凱說，這次動土工程是台61線高架化全長30公里、5個標案中的第一段，未來30公里高架化完成，再加上台61線南部持續向台南、甚至延伸到高雄，形成貫穿全西部走廊的第3條快速道路，與國道1號、國道3號並列，成為重要交通幹道。

    卓榮泰說，政院已將台灣與離島規劃為6大產業生活圈，其中「北北基宜」是首都圈與黃金廊帶的重要核心。要撐起這條黃金廊帶，最關鍵的基礎建設就是交通。今天台61線路口改善工程的啟動，就是串聯北部交通的重要一步。未來往北可接台北港、淡江大橋；往南可到桃園機場，而機場第三航廈北登機廊廳將於年底啟用。

    卓榮泰說，這項工程有兩個重要意義，包含提升行車效率與用路安全，不必再因紅綠燈停等而增加風險、北台灣重大交通建設的整體串聯。施工期間一定會造成不便，也感謝各位里長到場支持，希望能協助向地方說明與溝通，也請施工單位盡量降低對居民的影響，順利如期完工。

    行政院長卓榮泰（左3）、交通部長陳世凱（左2）、新北市副市長朱惕之（右3）、交通局長鍾鳴時（右2）等人出席台61線新北段高架化動土儀式，祈福工程如質如期完成。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰（左3）、交通部長陳世凱（左2）、新北市副市長朱惕之（右3）、交通局長鍾鳴時（右2）等人出席台61線新北段高架化動土儀式，祈福工程如質如期完成。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰（中獻供）、交通部長陳世凱（左）等人出席台61線新北段高架化動土。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰（中獻供）、交通部長陳世凱（左）等人出席台61線新北段高架化動土。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰（左4）、交通部長陳世凱（左3）、新北市副市長朱惕之（中）、交通局長鍾鳴時（右4）等人出席台61線新北段高架化動土儀式，祈福工程如質如期完成。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰（左4）、交通部長陳世凱（左3）、新北市副市長朱惕之（中）、交通局長鍾鳴時（右4）等人出席台61線新北段高架化動土儀式，祈福工程如質如期完成。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰說，台61線路口改善工程的啟動，是串聯北部交通的重要一步。未來往北可接台北港、淡江大橋；往南可到桃園機場，而機場第三航廈北登機廊廳將於年底啟用。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰說，台61線路口改善工程的啟動，是串聯北部交通的重要一步。未來往北可接台北港、淡江大橋；往南可到桃園機場，而機場第三航廈北登機廊廳將於年底啟用。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化完工示意圖。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化完工示意圖。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化完工示意圖。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化完工示意圖。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化完工示意圖。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化完工示意圖。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化，是30公里高架化的第一段。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化，是30公里高架化的第一段。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化，是30公里高架化的第一段。（記者羅國嘉攝）

    台61線新北段工程採高架立體化，是30公里高架化的第一段。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播