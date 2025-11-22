台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工

交通部長陳世凱說，這次動土工程是台61線高架化全長30公里、5個標案中的第一段，未來30公里高架化完成，再加上台61線南部持續向台南、甚至延伸到高雄，形成貫穿全西部走廊的第3條快速道路。（記者羅國嘉攝）

台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38％。

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、新北市副市長朱惕之、交通部公路局長林福山等人出席動土儀式，祈福工程如質如期完成。林福山指出，台61線快速公路原核定計畫路線於2020年全線通車，速限為90公里，是西部濱海走廊幹道。公路局持續推動延伸工程，新北到苗栗既有23處平交路口具衝突風險，需優先高架化改善。

林福山說，路口改善採高架立體化，提升台61主線、強化分擔國道1號、國道3號車流。這次由第一標新北段開始動工，總工程經費逾13.4億元，預計2028年8月29日完工。新北段高架跨越下福里、東華路2處路口，橋梁上配置雙向4車道，橋下規劃庇護島、雙色路燈及自行車道等休憩空間，不僅提升用路人安全、車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38％。

陳世凱說，這次動土工程是台61線高架化全長30公里、5個標案中的第一段，未來30公里高架化完成，再加上台61線南部持續向台南、甚至延伸到高雄，形成貫穿全西部走廊的第3條快速道路，與國道1號、國道3號並列，成為重要交通幹道。

卓榮泰說，政院已將台灣與離島規劃為6大產業生活圈，其中「北北基宜」是首都圈與黃金廊帶的重要核心。要撐起這條黃金廊帶，最關鍵的基礎建設就是交通。今天台61線路口改善工程的啟動，就是串聯北部交通的重要一步。未來往北可接台北港、淡江大橋；往南可到桃園機場，而機場第三航廈北登機廊廳將於年底啟用。

卓榮泰說，這項工程有兩個重要意義，包含提升行車效率與用路安全，不必再因紅綠燈停等而增加風險、北台灣重大交通建設的整體串聯。施工期間一定會造成不便，也感謝各位里長到場支持，希望能協助向地方說明與溝通，也請施工單位盡量降低對居民的影響，順利如期完工。

行政院長卓榮泰（左3）、交通部長陳世凱（左2）、新北市副市長朱惕之（右3）、交通局長鍾鳴時（右2）等人出席台61線新北段高架化動土儀式，祈福工程如質如期完成。（記者羅國嘉攝）

行政院長卓榮泰（中獻供）、交通部長陳世凱（左）等人出席台61線新北段高架化動土。（記者羅國嘉攝）

行政院長卓榮泰（左4）、交通部長陳世凱（左3）、新北市副市長朱惕之（中）、交通局長鍾鳴時（右4）等人出席台61線新北段高架化動土儀式，祈福工程如質如期完成。（記者羅國嘉攝）

行政院長卓榮泰說，台61線路口改善工程的啟動，是串聯北部交通的重要一步。未來往北可接台北港、淡江大橋；往南可到桃園機場，而機場第三航廈北登機廊廳將於年底啟用。（記者羅國嘉攝）

台61線新北段工程採高架立體化完工示意圖。（記者羅國嘉攝）

台61線新北段工程採高架立體化，是30公里高架化的第一段。（記者羅國嘉攝）

