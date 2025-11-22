澎湖家扶12/14歲末園遊會 信興名產店邀參與愛心攤位

信興名產店邀請各界，加入澎湖家扶中心愛心攤商行列。（澎湖家扶中心提供）

澎湖家扶中心「寒冬送暖歲末親子園遊會」，即將於12月14日在文澳國小東側廣場盛大辦理，今年活動以「消除貧窮為目標、永續行動對於弱勢家庭的助益」為倡議主題。年年參與家扶寒冬送暖愛心攤位的信興名產店，一同邀請各界企業、社團與民眾一起以行動送暖，共創澎湖寒冬中的暖流。

信興名產店自2018年加入家扶「兒保好鄰居」的行列，不僅關注兒少保護議題，更早在2、30年前，老闆娘一家人就已成為家扶的長期捐款者，隨著家庭成員與公司團隊的成長，他們每月共同捐出1萬元，堅持用穩定的力量陪伴孩子走過成長難關。

多年來，在歲末園遊會總能看見信興名產的愛心攤位，老闆娘分享：「助人，是一種幸福，看見孩子拿著園遊券挑選心儀的物品，是讓人相當感動的畫面，設攤不只是愛心義賣，更是讓孩子學習選擇、體驗快樂，也讓更多人看見公益的美好！公益不是特別的事，而是生活的一部分。」這份持續的善意，成為澎湖家庭翻轉生活的重要力量。

家扶歲末園遊會活動現正招募攤位，每攤5000元，邀請有愛心的企業、團體及個人一同來響應！無論是擺設商品、販賣美食或展示手工藝品，都歡迎您的參與，共同讓愛傳遞至每個需要的澎湖家庭，為其帶來一份寒冬裡的溫暖。更多活動詳情歡迎來電（06）927-6432或至澎湖家扶中心FB粉專洽詢。捐款劃撥帳號：04560844 （戶名：澎湖家扶中心）

信興名產店原本就是家扶中心愛心贊助人，行善不遺餘力。（澎湖家扶中心提供）

