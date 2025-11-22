為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高樹農會族群融合米食饗宴 147號米壽司、66尺長初露克免費吃

    2025/11/22 15:53 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣議員何春美（左）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（中）合力行銷在地農特產，現場也端出原住民美食，展現族群融合文化。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員何春美（左）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（中）合力行銷在地農特產，現場也端出原住民美食，展現族群融合文化。（記者羅欣貞攝）

    屏縣高樹鄉緊鄰原住民鄉，呈現閩、客、原民文化融合的生活樣貌，屏東縣議員何春美、高樹鄉農會、高樹鄉婦女愛心協會，今（22）日舉辦族群融合樂豐年活動，現場用充滿芋香的高雄147號米製作出66大捲的壽司、另有66尺長的原民美食初露克、奇拿富等，免費請鄉親享用，參加人潮破500人。

    高樹鄉是水源保護區，種出的高雄147號米品質優良，147號米屬香米品種，由高雄區農業改良場水稻育種研究團隊育成；高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，農會目前和農民契作15公頃，推出高樹米提供消費者選購，147號米煮出的白飯富有芋頭香氣，深受市場歡迎，可惜因有多個颱風，加上豪大雨等風災，導致倒伏、收成變少，今年碾成率約僅5成左右，所以彌足珍貴。

    屏東縣議員何春美表示，此次活動，結合原鄉的小米等作物，分別製作出長66尺的奇那富、阿拜、初露克，並用高樹鄉的147號白米，包了壽司共66大捲，另以高樹芋頭煮了300碗芋頭粥，均免費請鄉親享用，和農會、鄉公所合作大力推廣高樹鄉的農特產品，協助地方小農和產業發展，同時展現族群融合的多元文化特色。

    現場並邀請來自高樹、鹽埔、九如、長治等鄉的20個多社區、社團、學校演出，太鼓、樂舞、客家山歌、薩克斯風等輪番登上舞台，台下跟著歌唱、打拍子，一旁還有米食、芋頭冰免費品嘗，吸引人潮湧入，氣氛相當熱烈。

    66尺長的原住民美食初露克。（記者羅欣貞攝）

    66尺長的原住民美食初露克。（記者羅欣貞攝）

    用高雄147號米製作66捲壽司。（記者羅欣貞攝）

    用高雄147號米製作66捲壽司。（記者羅欣貞攝）

    舞台表演炒熱現場氣氛。（記者羅欣貞攝）

    舞台表演炒熱現場氣氛。（記者羅欣貞攝）

