為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃機三航廈北登機廊廳裝1488組Halo燈具 進最後整合測試階段

    2025/11/22 15:50 記者吳亮儀／台北報導
    第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

    第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳預計在今年底啟用，桃園機場公司曝光北登機廊廳內裝設，已完成1488組Halo燈具系統，工程已進入整合測試階段。

    桃園機場公司表示，已完成裝設的1488組Halo燈具系統，其簡潔優雅的光環外型不只是好看，更將照明、空調、廣播、消防、Wi-Fi基地台等5大功能整合於一身，讓照明與空間搭配的效果最佳化，目前北登機廊廳工程已進入整合測試階段。

    桃園國際機場因應旅運需求成長，正在進行多項重大建設。第三跑道原定2030年完工，但配合居民先建後遷，工期延至2032年完工，桃機公司已提修正計畫，目前報行政院等待核定。眾所矚目的第三航廈，預計2027年底完工，其中北登機廊廳將率先於今年12月試營運。

    第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

    第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

    第三航廈北登機廊廳最大特色之一，就是大大的玻璃帷幕。（桃園機場公司提供）

    第三航廈北登機廊廳最大特色之一，就是大大的玻璃帷幕。（桃園機場公司提供）

    第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

    第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳外觀。（記者吳亮儀攝）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳外觀。（記者吳亮儀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播