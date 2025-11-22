桃機三航廈北登機廊廳裝1488組Halo燈具 進最後整合測試階段

第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳預計在今年底啟用，桃園機場公司曝光北登機廊廳內裝設，已完成1488組Halo燈具系統，工程已進入整合測試階段。

桃園機場公司表示，已完成裝設的1488組Halo燈具系統，其簡潔優雅的光環外型不只是好看，更將照明、空調、廣播、消防、Wi-Fi基地台等5大功能整合於一身，讓照明與空間搭配的效果最佳化，目前北登機廊廳工程已進入整合測試階段。

請繼續往下閱讀...

桃園國際機場因應旅運需求成長，正在進行多項重大建設。第三跑道原定2030年完工，但配合居民先建後遷，工期延至2032年完工，桃機公司已提修正計畫，目前報行政院等待核定。眾所矚目的第三航廈，預計2027年底完工，其中北登機廊廳將率先於今年12月試營運。

第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

第三航廈北登機廊廳最大特色之一，就是大大的玻璃帷幕。（桃園機場公司提供）

第三航廈北登機廊廳已完成裝設1488組Halo燈具系統。（桃園機場公司提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳外觀。（記者吳亮儀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法