日本變了？他旅遊直擊「4景象」 驚呼：越來越像台灣

網友觀察到不少日本人在電車內大聲交談，街邊甚至可見隨意丟棄的垃圾，示意圖。（資料照）

日本向來是台灣人最愛造訪的旅遊勝地。有網友發文分享，他睽違五年再訪日本，卻觀察到不少日本人會在街道上邊走邊吃東西、在電車內大聲交談，街邊甚至可見隨意丟棄的垃圾，種種景象讓他直呼「越來越像台灣」。貼文曝光，引發網友熱議。

網友前天在Dcard發文說，他睽違五年再度踏上日本，原以為會重溫2019年前的純樸與秩序，卻發現疫情後的日本有了明顯變化。他分享此次旅途買了許多藥妝日用品，也品嚐許多街邊美食，但整體氛圍卻讓他覺得日本「越來越像台灣」。不過他仍肯定日本街道乾淨整齊、少見大型廣告帆布，視覺上相當舒服。

原PO指出，此行最明顯的感受是日本「外籍移工增加」，無論便利店、餐廳或商場，都能看到來自台灣、越南、尼泊爾、印度等地的店員。他也提到，過去耳聞的「電車內安靜文化」似乎逐漸淡化，不少日本人會在車廂內大聲談話；街道也會看到隨意丟棄的垃圾。此外，日本人邊走邊吃的情況比他印象中多，讓他驚呼日本確實變得不太一樣。

貼文曝光後，引來大批網友分享自己的親身經驗，「在京都市區看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「在上野地上沒有那麼乾淨，地鐵站內的垃圾桶也一堆沒分類的垃圾爆出來。我覺得北捷的環境還更乾淨」、「上次去東京是2022年，晚上電車站遇過幾個酒醉日本人聊天超大聲，然後新宿車站外一堆飲料瓶直接放矮牆上」。

不過也有人持不同看法，認為這些現象並非疫情後才出現，「疫情前就待在日本，只能說東京、大阪一直都差不多是那樣」、「你說的四點，我2019去日本就有遇到過了耶，可能你之前去都沒遇到過吧」、「日本一直以來外國店員都很多，電車下班下課時間以外還是很安靜，路邊的垃圾是集中區，不是隨意棄置，邊走邊吃確實是，但少數」。

此外，有網友建議，若想感受更「傳統」或「純粹」的日本氛圍，可以前往觀光客較少的地區，「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感，岡山我突然覺得不錯，不過英文溝通相對來說沒那麼方便、網路上資訊也比較少」、「九州跟四國都很棒唷」。

