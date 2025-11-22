為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本變了？他旅遊直擊「4景象」 驚呼：越來越像台灣

    2025/11/22 16:22 即時新聞／綜合報導
    網友觀察到不少日本人在電車內大聲交談，街邊甚至可見隨意丟棄的垃圾，示意圖。（資料照）

    網友觀察到不少日本人在電車內大聲交談，街邊甚至可見隨意丟棄的垃圾，示意圖。（資料照）

    日本向來是台灣人最愛造訪的旅遊勝地。有網友發文分享，他睽違五年再訪日本，卻觀察到不少日本人會在街道上邊走邊吃東西、在電車內大聲交談，街邊甚至可見隨意丟棄的垃圾，種種景象讓他直呼「越來越像台灣」。貼文曝光，引發網友熱議。

    網友前天在Dcard發文說，他睽違五年再度踏上日本，原以為會重溫2019年前的純樸與秩序，卻發現疫情後的日本有了明顯變化。他分享此次旅途買了許多藥妝日用品，也品嚐許多街邊美食，但整體氛圍卻讓他覺得日本「越來越像台灣」。不過他仍肯定日本街道乾淨整齊、少見大型廣告帆布，視覺上相當舒服。

    原PO指出，此行最明顯的感受是日本「外籍移工增加」，無論便利店、餐廳或商場，都能看到來自台灣、越南、尼泊爾、印度等地的店員。他也提到，過去耳聞的「電車內安靜文化」似乎逐漸淡化，不少日本人會在車廂內大聲談話；街道也會看到隨意丟棄的垃圾。此外，日本人邊走邊吃的情況比他印象中多，讓他驚呼日本確實變得不太一樣。

    貼文曝光後，引來大批網友分享自己的親身經驗，「在京都市區看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「在上野地上沒有那麼乾淨，地鐵站內的垃圾桶也一堆沒分類的垃圾爆出來。我覺得北捷的環境還更乾淨」、「上次去東京是2022年，晚上電車站遇過幾個酒醉日本人聊天超大聲，然後新宿車站外一堆飲料瓶直接放矮牆上」。

    不過也有人持不同看法，認為這些現象並非疫情後才出現，「疫情前就待在日本，只能說東京、大阪一直都差不多是那樣」、「你說的四點，我2019去日本就有遇到過了耶，可能你之前去都沒遇到過吧」、「日本一直以來外國店員都很多，電車下班下課時間以外還是很安靜，路邊的垃圾是集中區，不是隨意棄置，邊走邊吃確實是，但少數」。

    此外，有網友建議，若想感受更「傳統」或「純粹」的日本氛圍，可以前往觀光客較少的地區，「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感，岡山我突然覺得不錯，不過英文溝通相對來說沒那麼方便、網路上資訊也比較少」、「九州跟四國都很棒唷」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播